Инцидент в Балтийском море: на пароме произошла поломка двигателя 2.10.2018, 17:57

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Пострадавших нет.

Датский паромный оператор DFDS сообщил, что на пассажирском пароме Regina Seaways, терпящем бедствие в Балтийском море, произошел сбой в работе двигателя, ситуация находится под контролем, сообщает "Новое время".

По данным оператора, из-за неисправности на судне был замечен дым, после которого сработала система пожаротушения в машинном отделении. Таким образом в компании исключили взрыв на судне, передает AP.

В заявлении DFDS отмечается, что все 294 пассажира были собраны по тревоге в четко определенном месте судна для возможной эвакуации. Эвакуация пассажиров не потребовалась, поскольку "ситуация находится под контролем". Сообщения о пострадавших не поступали.

В компании подчеркнули, что пока неизвестно, сможет ли паром продолжить свой путь или его отбуксируют.

Судно застряло в международных водах Балтийского моря недалеко от Калининграда между Польшей и Литвой.