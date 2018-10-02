Арина Соболенко: Думала, что это худший матч, который я когда-либо видела 2.10.2018, 18:03

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Арина Соболенко

Белорусская теннисистка призналась, что начало встречи с Гарбинье Мугурусой далось ей непросто.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко по горячим следам победы над испанкой Гарбинье Мугурусой в 1/16 финала турнира в Пекине (7:5, 6:4) призналась, что начало встречи далось ей непросто.

«Думала, что это худший матч, который я когда-либо видела. Я вызвала Дмитрия (Турсунова. — Прим.). Он сказал, что я играю хорошо. Спросила его: «Действительно?» Затем я стала играть в свой теннис», — приводит слова Соболенко Твиттер WTA Insider.