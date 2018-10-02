Экс-премьер Финляндии поборется за пост главы Еврокомиссии
- 2.10.2018, 18:09
Александер Стубб был премьер-министром, министром финансов и министром иностранных дел Финляндии.
Бывший премьер-министр Финляндии Александер Стубб заявил о своем намерении заменить Жана-Клода Юнкера на посту президента Еврокомиссии.
Об этом сообщает eurointegration.com cо ссылкой на Reuters.
Стубб в письме к коллегам по Европейской народной партии (ЕНП) заявил о намерении побороться за возможность защищать европейские ценности и заполнить властный вакуум, образованный выходом Британии из ЕС и добровольным отходом США от европейских дел.
"Пришло время побороться за наше дело сильной Европы. Это означает смягчение ненужных разногласий между Востоком и Западом, Севером и Югом. Мы должны подчеркнуть, что нас объединяет, вместо того, что нас разделяет", - написал он.
Стубб был премьер-министром, министром финансов и министром иностранных дел Финляндии, а сейчас является вице-президентом Европейского инвестиционного банка.
ЕНП, крупнейшая транснациональная группа в Европарламенте, выберет своего кандидата на должность главы ЕК на встрече в Хельсинки 7-8 ноября. Стубб бросит вызов Манфреду Веберу, руководителю группы ЕНП, а возможно, и другим консерваторам.