Экс-премьер Финляндии поборется за пост главы Еврокомиссии 2.10.2018, 18:09

Александер Стубб

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Александер Стубб был премьер-министром, министром финансов и министром иностранных дел Финляндии.

Бывший премьер-министр Финляндии Александер Стубб заявил о своем намерении заменить Жана-Клода Юнкера на посту президента Еврокомиссии.

Об этом сообщает eurointegration.com cо ссылкой на Reuters.

Стубб в письме к коллегам по Европейской народной партии (ЕНП) заявил о намерении побороться за возможность защищать европейские ценности и заполнить властный вакуум, образованный выходом Британии из ЕС и добровольным отходом США от европейских дел.

"Пришло время побороться за наше дело сильной Европы. Это означает смягчение ненужных разногласий между Востоком и Западом, Севером и Югом. Мы должны подчеркнуть, что нас объединяет, вместо того, что нас разделяет", - написал он.

Стубб был премьер-министром, министром финансов и министром иностранных дел Финляндии, а сейчас является вице-президентом Европейского инвестиционного банка.

ЕНП, крупнейшая транснациональная группа в Европарламенте, выберет своего кандидата на должность главы ЕК на встрече в Хельсинки 7-8 ноября. Стубб бросит вызов Манфреду Веберу, руководителю группы ЕНП, а возможно, и другим консерваторам.