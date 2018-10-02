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На Сенненщине солдаты 50 дней убирали урожай за обед и сухпаек в дорогу

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  • 2.10.2018, 18:19
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иллюстрационное фото

Военнослужащих под «прикрытием» безвозмездной помощи в уборке урожая привлекли к принудительному труду.

Об этом без какого-либо стеснения сообщается на сайте Витебского облисполкома.

Еще с 27 июля сводный взвод из 45 военнослужащих прибыл в Витебский регион, чтобы с шести утра и до позднего вечера перевозить зерно, рапс, солому.

«У армейцев это считается полевым выходом, поэтому денег за свою работу они не получают», - отметил командир сводного взвода гвардии майор Роман Сугако.

Как отмечается на официальном сайте облисполкома, благодаря помощи Минобороны сельхозпредприятия региона не имели проблем с отвозкой зерна, за это солдаты были «обеспечены трехразовым питанием и проживали в надлежащих бытовых условиях».

20 сентября на центральной площади Сенно провожали военнослужащих на место постоянной дислокации караваем, праздничным обедом и концертом. В дорогу солдатам выдали сухпаек.

Председатель Сенненского райисполкома Василий Чередник был доволен работой военнослужащих и подчеркнул, что они продемонстрировали, что «наша армия сильна не только в обеспечении обороноспособности страны».

Это не единичный случай привлечения к уборке военнослужащих, а Сенненщина - не единственный регион, где используется принудительный труд. Военное ведомство в этом году также «помогало» в Минском и Мстиславском районах, где в общей сложности на полях было задействовано 114 военных и 70 единиц техники.

«За каждым зерном, каждый… я, каждый боец несет ответственность», - подчеркнул заместитель командира роты связи войсковой части №33933 Евгений Хомчик в видеокомментарии для БелТА.

Правозащитники ж "Весны" в очередной раз отмечают систематический характер принудительного труда в Беларуси.

Они обращают внимание, что кроме отдельных статей Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта о социальных, экономических и культурных правах, Конвенции №29 Международной организации труда, Конституции Республики Беларусь, в которых прямо запрещается принудительный труд, в ст. 11 Закона Республики Беларусь «О Вооружённых силах Республики Беларусь» также указывается на недопустимость привлечения Вооруженных сил для выполнения задач, не связанных с обеспечением военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, её суверенитета, независимости, территориальной целостности и конституционного строя. Исключением могут быть случаи необходимой защиты населения и оказания ему помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Аналогичная норма содержится и в ст. 10 Закона Республики Беларусь «О статусе военнослужащего».

«Следует отметить, что уборка сельскохозяйственного урожая никоим образом не является чрезвычайной ситуацией, следовательно, привлечение военнослужащих к данным работам является недопустимым.

Учитывая, что военнослужащие находятся в подчинении своих командиров и обязаны исполнять их приказы и распоряжения под угрозой дисциплинарной и иной ответственности за неподчинение, они не могут отказаться от выполнения такой работы. При таких обстоятельствах, учитывая неоплачиваемый и явно мобилизационный характер сельскохозяйственных работ, есть все основания квалифицировать такой труд военнослужащих, как принудительный», - считает юрист ПЦ «Весна» Валентин Стефанович.

Правозащитник уже направил заявление Генеральному прокурору Республики Беларусь, в котором просит провести прокурорскую проверку фактов привлечения военнослужащих к принудительному труду и принять меры прокурорского реагирования, направленные на защиту прав данной категории граждан.

Напомним, ранее Валентин Стефанович не единожды обращал внимание прокуратуры на проблему принудительного труда и нарушению трудового законодательства. Так правозащитник обращался с неоднократными заявлениями в прокуратуру Минской области по факту гибели ученицы Молодеченской школы Виктории Попченя на уборке картофеля 29 сентября 2016 года, а также по факту принудительного труда на уборке урожая кукурузы в Вилейском районе в ноябре 2016 года, сенокоса в Глусском районе в июне того же года.

В конце сентября правозащитникам также стало известно о привлечении работников различных госпредприятий г. Горки на уборку овощей численностью 100 человек в день в период с 10 до 29 сентября в Горецком районе.


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