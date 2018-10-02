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Ученые нашли металл внеземного происхождения

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  • 2.10.2018, 18:28
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Американские археологи обнаружили металл, которого никогда не видели на Земле.

На данный момент исследованием металла занимаются спецслужбы США и разные научные сообщества, информирует enovosty.com.

Некоторые ученые предполагают, что металл попал на Землю из других планет. Причиной такого вывода послужил необычный состав материале. Главными его компонентами стали висмут, магний и цинковый сплав. До сих пор в природе не было замечено ничего подобного.

Американские ученые заявили, что подобная комбинация элементов указывает на внеземное происхождение. Также на боковой стороне были обнаружены следы вмешательства и обработки. Анализы показали, что этот кусок металла можно использовать как средство отвода электромагнитного излучения.

Учреждение «Звездная академия» даже предположило, что найденный археологами металл может на самом деле являться обломком корабля пришельцев.


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