Электропи...голодание 2 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

2.10.2018, 18:30

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Антон Орехъ

Когда у российского государства кончаются деньги, оно начинает забирать их у граждан.

Социальная норма на потребление электроэнергии — это, конечно, не талоны на электричество, но это все равно система ограничения потребления. В призывах к экономии нет ничего плохого. В философском смысле ограничения – это даже правильно. Обычная картина, когда в квартирах даже днем горит свет во всех комнатах, телевизор орет для фона, радио верещит для настроения, у ребенка-подростка в комнате звучат мелодии и ритмы. Что-то из этого наверняка лишнее – но мы не думаем об этом: горит и горит, шумит и шумит. Уходим из дома, забыв выключить свет. Если бить нам за это по башке рублем – мы станем бережливее, экономнее. Правда, экономить надо всегда, но вспомнили про экономию только теперь. Точнее достали обратно проект, заглохший пять лет назад. А это дурной знак. Мы сами, в быту начинаем ограничивать себя только тогда, когда нам чего-то не хватает – прежде всего, денег. Нет денег, и ты начинаешь отказываться от покупок, развлечений, путешествий и прочих непрофильных расходов. Государство поступает точно также. Когда у него кончаются деньги, оно начинает шевелить извилинами, где бы ужаться. Но вопрос неизменно решается за наш счет. На себе государство экономить не будет. Не станет оно ужимать программу перевооружения или планы помощи банановым республикам и на самообслуживании государство не станет жадничать. Значит, экономить станете вы. Впрочем, в экономии как таковой государство не заинтересовано. Пользуйтесь чаще электричеством, водой, газом – но платите за излишки.

Больше излишков – больше выгода казне. Норма – понятие абстрактное. Как черта бедности или прожиточный минимум и потребительская корзина. И черта, и минимум, и корзина у всех разные. И нормы потребления тоже. Но можно установить заведомо низкую планку и вас заставят платить больше. Просто потому, что вокруг нас все больше устройств и приспособлений, которые жрут киловатты. В доме включен компьютер, на электрической плите что-то жарится, машинка стирает майки и наволочки, кипит чайник, микроволновка разогревает, посудомоечная машина моет – и да, телевизор по-прежнему показывает, а радио говорит. Может быть, все эти приборы нам действительно нужны одновременно, пускай далеко не в каждом российском доме всё перечисленное имеется. Но если норму занизить, то как не экономь – а будешь переплачивать. А государство будет пополнять казну. Советское государство поступало также. Оно всегда призывало людей к экономии и ограничениям, потому что у него никогда не было денег для людей. Так что теперь любой разговор об ограничениях нужно рассматривать как плохой знак и неутешительный прогноз.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»