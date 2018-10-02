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Проезд по МКАД хотят сделать платным

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  • 2.10.2018, 18:35
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С такой инициативой выступила компания-оператор Beltoll.

Большинство водителей отказываются верить, что такое может прийти кому-то в голову. Однако пришло. Компания-оператор Beltoll в начале лета выступила с такой инициативой для грузового транспорта, пишет «Белсат».

Даже по минимальному тарифу для грузовиков, 9 евроцентов за километр, проезд из одного конца города в противоположный будет стоить не менее двух с половиной евро. Чем платить ежедневно – водителям будет выгоднее немного постоять в пробках. А, значит, грузовые автомобили поедут напрямую через Минск.

Плата за проезд для коммерческого транспорта по белорусским дорогам зависит от веса и количества осей. Дороги далеко не европейского качества, и почему плата за них привязана к чужой валюте – водители не понимают. Пополнить счет в Минске можно в трех пунктах, а, когда деньги на счету случайно закончились, – сразу штраф.

Для перевозчиков настало трудное время. Работы мало, заказов на экспорт стало меньше, конкуренция большая. К примеру, за поездку экскурсионного автобуса из Минска до Бреста и обратно нужно только за дороги заплатить около 90 евро. Эти деньги косвенно перекладываются на клиента. А цены на дороги предлагают еще повысить

«Какие-то крупные фирмы, возможно, и не обратят на это внимания, но маленькие ИП, маленькие фирмочки с одной-двумя машинами – на них это очень и очень отразится», – уверен перевозчик Сергей Штода.

Бизнес-сообщество считает позитивным, что предприятия начали выносить производство и склады за пределы столицы. Это развивает регион и освобождает Минск от лишнего трафика. И введение платы за кольцевую дорогу, альтернативы которой нет, может остановить этот процесс. А повышение цен на платных дорогах — оставит многих перевозчиков без зарплаты.


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