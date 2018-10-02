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Глава МВФ предостерегла перед застоем в мировой экономике

  • 2.10.2018, 19:16
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Кристин Лагард
Фото с сайта economics.lb.ua

Кристин Лагард сообщила о неутешительных прогнозах для мировой экономики.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предостерегла перед застоем в мировой экономике. Во время своего выступления в Вашингтоне глава МВФ сказала, что риски усиливаются, а экономические прогнозы неутешительные.

Корреспондент «Польского Радио» Марек Валкуский сообщил из Вашингтона:

«Кристин Лагард сказала, что мировой экономический рост по-прежнему высок, в большинстве стран снижается безработица, а процент жителей планеты, живущих за чертой бедности снизился до уровня менее 10%. При этом глава МВФ предупредила об ухудшении погоды для экономики и указала на уменьшение количества стран, отмечающих экономический рост и усиление факторов риска, особенно в зоне евро, в Японии, но также в США, несмотря на рост американского ВВП и очередные биржевые рекорды».


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