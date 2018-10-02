Минтранс: Мы не против прихода лоукостов в Беларусь, но дотировать их не собираемся 3 2.10.2018, 19:22

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Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций.

Министерство транспорта и коммуникаций не видит необходимости дотировать зарубежные авиакомпании для полетов в Беларусь, заявил сегодня министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, передает корреспондент БелТА.

«Я авторитетно заявляю: у нас нет никаких ограничений для полетов никаких низкобюджетных или любых других компаний», — отметил Анатолий Сивак.

По его мнению, нельзя называть ограничением нежелание Национального аэропорта Минск обслуживать самолеты бесплатно.

«Это же не ограничение, — считает министр. — Если отдельные государства вынуждены принимать решение дотировать такие расходы… Мы не видим для себя сегодня такой необходимости — объяснять, что давайте нам деньги, чтобы дотировать полеты какой-то авиакомпании в Беларусь».