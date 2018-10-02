Плохие разведчики 4 Александр Гольц

2.10.2018, 19:29

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Александр Гольц

Ключ к пониманию логики Кремля в том, что страной руководят плохие разведчики.

В тысячах текстов о нынешних российских начальниках написано, что логика их поведения, их система принятия решений объясняется тем, что большинство из них — бывшие разведчики. Это, конечно, так. Но не совсем так. Ключ к пониманию логики Кремля в том, что страной руководят плохие разведчики. «Семнадцать мгновений весны», «Мертвый сезон», «Щит и меч», созданные по инициативе Юрия Андропова, убеждали обывателя, что главная работа разведчика-нелегала — не стрельба в проходных дворах, не обмазывание смертельным ядом дверных ручек. Разведчик не только добывает факты, он способен их проанализировать, выстроить их в систему. И в итоге — предсказать развитие событий, будь то готовящееся наступление противника или попытки союзников вступить в переговоры с врагом.

Сейчас мы наблюдаем настоящую катастрофу российской военной разведки. Практически каждый день появляются новые подробности о солсберецких пацанах. Выясняется, что один из двух гопников, потевших в ходе интервью с Симоньян, некий «Руслан Бошаров» — скорее всего Анатолий Чепига. Полковник спецназа, получивший звание Героя России за вывоз Виктора Януковича с территории охваченной Майданом Украины. Мало того, что довольно полно представлена биография полковника (место рождения, военное училище, места службы). Скрупулезно указаны места проживания во время учебы в Военно-дипломатической академии (в целях конспирации Чепигу с семьей поселили в общежитие РГГУ), установлено, что он заказывал покупки в Интернете и называл при этом адрес штаб-квартиры военной разведки. Параллельно оказались засвечены десятки военных разведчиков — и те, кто вместе с ним и его содельником получал загранпаспорта «левой» серии, и те военнослужащие, которые вместе с Чепигой были прописаны в общежитии гражданского вуза.

В какой-то момент российские руководители оказались увлечены возможностями, которые открывал Интернет для тайной подрывной деятельности. Полтора года назад, выступая в Думе, министр обороны рапортовал, что уже «созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее всего того, что раньше мы создавали в направлении, которое называлось контрпропагандой. Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной». А глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в свою очередь заявил тогда: «Сегодня ряд вызовов перенесены в так называемую киберсферу, и, по существу, сегодня идет информационное противоборство как составная часть общего противоборства. Исходя из этого, Россия предприняла усилия по формированию структур, которые этим делом занимаются». Россия с помощью интернет-технологий пыталась (иногда довольно успешно) дестабилизировать обстановку в иностранных государствах, влиять на исход выборов.

И вот сейчас выясняется: Интернет — оружие обоюдоострое. Российские спецслужбы не обладают монополией на его использование. Выясняется, что журналисты-расследователи способны в открытых источниках, базах данных различных организаций, в документах об интернет-продажах обнаружить информацию о сверхсекретных сотрудниках сверхсекретных ведомств. Остается только гадать, насколько детально иностранные разведки осведомлены в российских тайнах. Ведь американо-британская система радиоэлектронной разведки «Эшелон» ежесекундно собирает миллиарды гигабайт информации. Таким образом, российские руководители, увлекшиеся подрывными операциями в киберпространстве, не смогли спрогнозировать, какую «ответку» они получат.

Более того, российская разведка, занятая активными мероприятиями, не смогла спрогнозировать и того, что попытка отравления в Солсбери станет пусковым механизмом формирования серьезной антироссийской коалиции, в которую вошли практически все страны «западного мира». Разведка не увидела или побоялась доложить (что еще хуже), как в мире растет раздражение в отношении нашей страны. Но вместо того, чтобы предупредить руководство, разработать стратегию по противодействию нежелательным тенденциям, руководители разведки предпочли состязаться с киселевыми-соловьевыми в оскорблениях в адрес Запада. Вспомним директора СВР Сергея Нарышкина, который заявлял на Московской конференции по безопасности: «Охваченный страхом перед переменами, Запад готов возводить вокруг себя новый железный занавес. При этом поистине поражает тот уровень лицемерия, которым Вашингтон и его сателлиты сопровождают проецирование так называемого западного могущества».

Лейтенанты КГБ в 1970-е, нынешние российские начальники, представляли себе внешнюю политику по шпионским романам Юлиана Семенова. Они всерьез уверовали, что с помощью ловкой секретной операции можно повернуть ход событий. Они не могут понять, что работа разведки — дать руководству максимально полную и объективную информацию о существующем положении дел, а вовсе не пытаться вмешиваться в дела других стран.

Александр Гольц, ej2018.ru