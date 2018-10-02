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Лукашенко наделил Румаса новыми полномочиями

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  • 2.10.2018, 19:40
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Сергей Румас
Фото: ctv.by

Диктатор подписал очередной указ.

Согласно указу Александра Лукашенко премьер-министр Беларуси Сергей Румас наделен новыми полномочиями.

Так, обновлен состав Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси. Соответствующий Указ 2 октября подписал Лукашенко, передает пресс-служба диктатора. Внесенные корректировки связаны с произошедшими изменениями в составе правительства и руководства республиканских организаций.

Председателем оргкомитета определен премьер-министр Беларуси Сергей Румас, его заместителями — вице-премьер Игорь Петришенко и Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Также в состав комитета вместо прежних руководителей вошли Министр финансов Максим Ермолович, Министр связи и информатизации Константин Шульган, председатель БТ Иван Эйсмонт, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк.


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