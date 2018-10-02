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В Беларуси отозваны 14 серий четырех лекарств от давления

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  • 2.10.2018, 19:44
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В субстанции для лекарств была обнаружена примесь, которая может быть канцерогенной.

Европейское медицинское агентство инициировало отзыв всех лекарств от гипертонии, содержащих валсартан (субстанция для лекарств от повышенного давления. - Авт.) китайского производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals и Zhejiang Tianya Pharmaceuticals. Так как в субстанции обнаружили примесь N-нитрозодиметиламин, которая, возможно, обладает канцерогенными свойствами.

Всего было изъято 14 серий четырех валсартан-содержащих лекарственных средств. Они произведены на Мальте и в Палестине, один препарат белорусско-палестинского производства.

В Минздраве пояснили, что риск влияния примеси, которую обнаружили в лекарствах, на развитие злокачественного новообразования весьма низкий.

- Он оценивается как 1 на 5000 для взрослых пациентов, которые принимали лекарственное средство, произведенное из данной субстанции в наивысшей дозе (320 мг) ежедневно на протяжении периода времени с июля 2012 года по июль 2018 года, - уточняют в пресс-службе Минздрава. - Пациенты, которые принимали данный препарат в меньшей дозе или меньшее по продолжительности время, имеют меньший риск. Лекарства на основе субстанций валсартана китайского производства были зарегистрированы в Беларуси позже в 2014 и 2016 годах.


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