Глава Каталонии выдвинул ультиматум премьеру Испании 2.10.2018, 19:50

1,224

Ким Торра

Ким Торра призвал Педро Санчеса в течение месяца согласовать механизм самоопределения региона.

Председатель правительства Каталонии Ким Торра призвал премьера Испании Педро Санчеса в течение месяца согласовать механизм самоопределения региона, иначе его партия отзовет свою поддержку Санчаса в национальном парламенте.

Об этом сообщает Reuters.

"Если механизм не будет согласован до ноября, партии, которые выступают за независимость, больше не будут гарантировать стабильность Педро Санчеса в испанском парламенте" - заявил Торра.

При этом Торра отметил, что его терпение не бесконечно.

"Мы не остановимся, пока результаты референдума 1 октября прошлого года не вступят в силу со всеми последствиями", - подчеркнул глава Каталонии.

Стоит отметить, что правительство Испании находится в стадии обсуждения госбюджета и Педро Санчесу необходима поддержка партий, выступающих за независимость Каталонии, для продвижения своих решений.