Новым советником посла РФ в Беларуси стал силовик 3 2.10.2018, 20:07

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Алексей Сухов

Его брата задержали неделю назад.

Новый посол России в Беларуси Михаил Бабич приглашает к себе на работу в Минск людей, с которыми вместе трудился, будучи полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО). Известно, что в столицу Беларуси уже перебрались заместитель и помощник Бабича.

Как стало известно «Коммерсанту-Приволжье», с 29 сентября бывший заместитель полпреда в ПФО Алексей Сухов начал работу в должности советника-посланника в посольстве РФ в Беларуси. Из прежней команды Бабича в посольство на должность старшего советника посла также перешел его бывший помощник Александр Дементьев.

Фигура Алексея Сухова достойна отдельного внимания. В должности заместителя полпреда в ПФО он курировал внутреннюю политику и работу силовиков. Его увольнение случилось в тот же день, когда в Ульяновске был задержан его старший брат Владимир Сухов, директор «Ульяновскгосэкспертизы», сообщает 73онлайн.

Братья Владимир и Алексей Суховы родились в Челябинске в семье бывшего начальника ульяновского УВД Петра Сухова. Старший из них Владимир — он родился 1 мая 1959 года, Алексей появился на свет через три года — 20 июня 1962-го. Оба брата — выпускники Челябинского высшего танкового командного училища имени 50-летия Великого Октября. После этого карьерные пути братьев разошлись.

Владимир после службы в вооруженных силах продолжил свою трудовую деятельность в строительных организациях, работая строителем, главным инженером. В 2006 году Владимир Сухов назначен директором департамента строительного комплекса и развития инфраструктуры аппарата правительства Ульяновской области, а на следующий год — директором областного автономного учреждения «Ульяновскгосэкспертиза».

Алексей Сухов же посвятил свою жизнь военному делу. В 1983—1987 годах в Белорусском военном округе он командовал сначала танковым взводом, затем — танковой ротой. В 1991 году Сухов-младший окончил Военную дипломатическую академию, а затем стал помощником военного атташе при посольстве России в Китае. От простого помощника он дослужился до атташе по вопросам обороны. Параллельно Алексей Сухов выучился в Военной академии Генерального штаба ВС РФ и дослужился до замначальника управления ГУ Генштаба. В 2009 году он стал начальником управления Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, позже перешел в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков, а затем — в Минэнерго.

Заместителем полпреда президента в ПФО Алексей Сухов стал в начале 2012 года — примерно через месяц после того, как главой полпредства был назначен Михаил Бабич.

На минувшей неделе Алексей Сухов решил последовать за своим начальником в Минск. Интересно, что в день, когда состоялось увольнение Сухова-младшего, в Ульяновске был задержан его старший брат. Задержание главы «Ульяновскгосэкспертизы» и его супруги Надежды, которая является соучредителем компаний в сфере экспертизы, проводили сотрудники регионального УФСБ России по поручению Следственного комитета РФ. Супруги Суховы подозреваются в мошенничестве с использованием своего служебного положения. В итоге Надежда Сухова отпущена из-под стражи, но с запретом определенных действий, а Владимир Сухов арестован судом на два месяца. Заявителем по делу Суховых выступила компания «Водный мир», которой «Ульяновскгосэкспертиза» трижды не согласовала проект бассейна в Ишеевке.