Белорусы не пострадали при взрыве парома в Балтийском море 1 2.10.2018, 20:19

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Взрыв прогремел сегодня, паром перевозил около 330 пассажиров и членов экипажа.

– В связи с поcтупающими обращениями сообщаем, что по информации ВМС Литвы пожар на литовском пассажирском пароме локализован, пострадавших, в том числе граждан Беларуси нет, – сообщило посольство Беларуси в Литве в своем Twitter-аккаунте.

Пассажирский паром направлялся из Литвы в Швецию по Балтийскому морю. На судне прогремел взрыв и, в результате, произошел пожар. В это время паром находился в международных водах примерно в 135 км от Калининграда.

К месту происшествия сразу были направлены спасательные бригады из восьми российских и литовских судов.

Пассажиры эвакуированы, сейчас они в безопасности. Они находятся под контролем экипажа. Рассматривается решение об их эвакуации в Клайпеду.