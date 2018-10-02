закрыть
2 октября 2018, вторник, 22:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Белорусы не пострадали при взрыве парома в Балтийском море

1
  • 2.10.2018, 20:19
  • 2,224

Взрыв прогремел сегодня, паром перевозил около 330 пассажиров и членов экипажа.

– В связи с поcтупающими обращениями сообщаем, что по информации ВМС Литвы пожар на литовском пассажирском пароме локализован, пострадавших, в том числе граждан Беларуси нет, – сообщило посольство Беларуси в Литве в своем Twitter-аккаунте.

Пассажирский паром направлялся из Литвы в Швецию по Балтийскому морю. На судне прогремел взрыв и, в результате, произошел пожар. В это время паром находился в международных водах примерно в 135 км от Калининграда.

К месту происшествия сразу были направлены спасательные бригады из восьми российских и литовских судов.

Пассажиры эвакуированы, сейчас они в безопасности. Они находятся под контролем экипажа. Рассматривается решение об их эвакуации в Клайпеду.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич