Россия доставила в Сирию комплексы С-300 2.10.2018, 20:48

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Фото: AP

О доставке зенитных комплексов в Сирию отчитался глава Минобороны РФ.

Зенитные комплексы С-300 доставлены в Сирию.

Об их доставке на Ближний Восток перед Советом безопасности России отчитался глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС со ссылкой на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Министр обороны РФ сообщил, что Москва передала Дамаску 49 единиц техники в рамках поставки зенитной ракетной системы.

«Мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы. Добавили туда дополнительное оборудование. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 километров и дальнюю зону - основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию - контролируем на 200 километров», - сказал Шойгу.

Решение о поставках С-300 в Сирию было принято после гибели над Средиземным морем самолета Ил-20 с военнослужащими на борту.