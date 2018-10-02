Треть россиян признались в полном отсутствии сбережений 2 2.10.2018, 21:36

Почти треть населения России не имеет никаких сбережений «на черный день».

Почти треть населения России не имеет никаких сбережений "на черный день". Такие данные получил ВЦИОМ по итогам опроса, который проводился в сентябре.

О наличии накоплений социологам сообщили 69%, респондентов об их отсутствии - 31%, передает finanz.ru.

Впрочем, речь идет, как правило, о давно накопленных деньгах. Откладывать с текущих доходов не могут 72% россиян, показал сентябрьский опрос ЦБ.

В августе показатель достигал 75% - максимального уровня с января 2016 года.

Возможность сберегать становится новой чертой, разделяющей имущих и неимущих, говорит руководитель отдела изучения уровня жизни "Левада-центра" Марина Красильникова.

"Люди понимают, что сберегать - это хорошо, но ресурсов у них для этого недостаточно. Доходы идут на потребление, которое очень долго откладывалось на будущее", - объясняет она.

Подавляющее большинство - 81% - могут позволить себе только базовые расходы на одежду и еду. Доля тех, кто без дополнительных усилий или кредитов, может приобретать товары длительного пользования на май 2018-го составляла 19%, показал опрос НАФИ.

До начала кризиса таких было 24%, а нынешняя доля - минимальная за 5 лет.

Среди тех, у кого есть сбережения, подавляющее большинство предпочитает хранить их у рублях. Хотя россияне в массе ждут дальнейшей девальвации - до 75,8 рубля за доллар через год - накопления в американской валюте держат лишь 5%, еще 3% выбирали евро, а 1% - другие иностранные валюты, отмечает ВЦИОМ.

Общественное сознание воспринимает обесценение рубля как данность. Поэтому, когда весной этого года курс рубля пополз вниз, это не оказалось шоком для россиян, комментирует руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Олег Чернозуб.