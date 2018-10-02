«Белавиа» хочет снизить цены на билеты 2.10.2018, 21:55

Для этого планируется изменить законодательство.

Авиакомпания "Белавиа" сможет продавать билеты по безбагажным тарифам, для этого планируется в скором времени внести изменения в законодательство, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, пишет БелТА.

– Наша задача, чтобы цены "Белавиа" снижались. По нынешнему законодательству авиакомпания "Белавиа" (или другая белорусская компания) пока не имеет права продавать безбагажные билеты. Задача сейчас - поменять законодательство достаточно быстро, чтобы "Белавиа" могла продавать безбагажный билет, он будет сразу гораздо дешевле, – рассказал Анатолий Сивак.

Также Минтранс поддерживает внедрение возможности продавать безотзывные авиабилеты, которые нельзя будет сдать.

– Мы хотим, чтобы нас поддержали другие партнеры (поскольку не один Минтранс принимает решение, есть Министерство финансов, Министерство по налогам и сборам), и на каждом рейсе "Белавиа" были билеты, о которых любит писать потребитель "совсем дешевые". Цена таких билетов также может быть увязана с определенной глубиной продаж. Эта система будет похожа на принципы работы лоукостов, – отметил Анатолий Сивак.

Конкретные сроки появления подобных билетов в продаже не оглашаются. Но сообщается, что Минтранс заинтересован ускорить корректировку законодательства.