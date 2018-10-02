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Во время визита Путина Могилев останется без мостов

  • 2.10.2018, 22:13

Также будет перекрыт весь центр города.

Могилёвская ГАИ предупредила водителей, что во время Пятого Форума регионов Беларуси и России в городе будет ограничено движение, информирует mogilevnews.by.

Так, с 10 по 12 октября будет ограничено движение по улицам Первомайской, Космонавтов, проспектах Мира, Пушкинском и Шмидта. ГАИ просит водителей заранее планировать поездки, исключив эти улицы из своего маршрута.

Кроме того, в это время по Могилёву могут ездить автоколонны в сопровождении автомобилей оперативного назначения.

Как известно, на Форум регионов в Могилёв планируют приехать Александр Лукашенко и Владимир Путин. Именно ради высоких гостей и перекрывают весь центр города. Путин планирует свой приезд на 12 октября.

Кстати, как обнаружило (“Еврорадио” https://euroradio.fm/ru/mogilyov-ostanetsya-bez-mostov), на время Форума регионов могилевчан угрожают оставить без мостов: все они располагаются на улицах, где движение будет перекрыто.


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