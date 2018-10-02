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Лига чемпионов: «Ювентус» разгромил «Янг Бойз», «Манчестер Сити» победил «Хоффенхайм»

  • 2.10.2018, 22:18

Сегодня проходят матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Ювентус" на своем поле "всухую" обыграл швейцарский "Янг Бойз" (3:0), немецкий "Хоффенхайм" дома уступил "Манчестер Сити" (1:2) в матчах 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. У итальянской команды хет-трик оформил аргентинский нападающий Пауло Дибала, передает pressball.by.

Хоффенхайм — Манчестер Сити — 1:2

Голы: 1:0 — Бельфодиль (1). 1:1 — Агуэро (7). 1:2 — Сильва (87).

Ювентус — Янг Бойз — 3:0

Голы: 1:0 — Дибала (5). 2:0 — Дибала (33). 3:0 — Дибала (69).

Удаление: Камара (78).


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