закрыть
3 октября 2018, среда, 2:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

В Жлобинском районе БМЗ травит жителей

4
  • 2.10.2018, 22:28
  • 1,506

Местные власти на жалобы граждан не реагируют.

«Помогите, задыхаемся!» – с такими словами к «Белсату» обратились жители Жлобинского района. Они вынуждены дышать воздухом, отравленным выбросами с Белорусского металлургического завода. Местные власти на жалобы граждан не реагируют.

На странице БМЗ написаны общие слова о широкомасштабной модернизации с учетом экологических требований. Но над самим заводом такой дым, словно он горит. Руководство БМЗ не спешит объяснять, что происходит, и отказывает в комментариях по телефону.

Местные жители жаловались властям – не помогло. Сейчас создали в интернете петицию Жлобинскому райисполкому с требованием провести проверку БМЗ, не нарушается ли закон об охране окружающей среды и требования экологической безопасности.

Как говорит местный активист Валерий Слепухин, предприятия, которые загрязняют воздух, можно и нужно строить далеко от городов и деревень.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич