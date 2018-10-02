В Жлобинском районе БМЗ травит жителей 4 2.10.2018, 22:28

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Местные власти на жалобы граждан не реагируют.

«Помогите, задыхаемся!» – с такими словами к «Белсату» обратились жители Жлобинского района. Они вынуждены дышать воздухом, отравленным выбросами с Белорусского металлургического завода. Местные власти на жалобы граждан не реагируют.

На странице БМЗ написаны общие слова о широкомасштабной модернизации с учетом экологических требований. Но над самим заводом такой дым, словно он горит. Руководство БМЗ не спешит объяснять, что происходит, и отказывает в комментариях по телефону.

Местные жители жаловались властям – не помогло. Сейчас создали в интернете петицию Жлобинскому райисполкому с требованием провести проверку БМЗ, не нарушается ли закон об охране окружающей среды и требования экологической безопасности.

Как говорит местный активист Валерий Слепухин, предприятия, которые загрязняют воздух, можно и нужно строить далеко от городов и деревень.