ЧП под Чериковом: авто столкнулось с трактором с плугами 19 20.10.2018, 8:10

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Фото: Игорь Владимиров, vk.com/dtpmogilev

Погибли 4 человека.

В Чериковском районе произошла страшная авария: столкнулись легковушка и трактор с плугами. В результате ДТП погибли 4 человека.

— На трассе Чериков — Могилев — Костюковичи жуткая авария. Судя по всему, какая-то легковушка врезалась в трактор с плугами, ее просто разорвало на части. Говорят, что погибли четыре человека, которые ехали в автомобиле. Страшная картина, — сообщили tut.by читатели.

Фото предоставлено ГАИ УВД Могоблисполкома

За рулем Renault Logan была 40-летняя женщина, рассказала представитель областной ГАИ Татьяна Старосотникова. В машине ехали еще 4 пассажира. Не доезжая 12-ти км до Черикова, на дороге Могилев — Чериков — Костюковичи она врезалась в двигавшийся впереди в попутном направлении трактор «Беларус» с прицепным пахотным плугом.

В результате столкновения водитель и трое пассажиров от полученных травм скончались на месте ДТП. Еще одна женщина-пассажир в тяжелом состоянии госпитализирована в райбольницу. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС, СК.

Следователи рассматривают вопрос о назначении автотехнических и судебно-медицинских экспертиз.