Саудовская Аравия признала гибель журналиста Хашогги 6 20.10.2018, 8:51

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Джамаль Хашогги

Журналист пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии.

Информационное агентсво ВВС, ссылаясь на данные телеканалов Саудовской Аравии, сообщает о том, что руководство страны признало, что журналист The Washington Post Джамаль Хашогги был убит.

По данным журналистов, Хашогги был убит после ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Саудовской Аравии целым рядом ответных действий, если причастность Эр-Рияда к убийству журналиста Джамаля Хашогги будет доказана.

Напомним, что по данным СМИ, госсекретарь США дал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману 72 часа на завершение расследования дела об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Джамаль Хашогги пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он планировал получить необходимые для заключения брака документы. Представители властей Турции утверждают, что Хашогги пытали, убили и расчленили в здании консульства. В расправе над журналистом подозревают "отряд убийц" - 15 граждан Саудовской Аравии, которые прибыли из Эр-Рияда накануне и сразу после исчезновения Хашогги вернулись на родину.

Саудовские чиновники отрицают обвинения, настаивая, что Хашогги самостоятельно покинул консульство.

Саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд, который проживает в Германии, считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению журналиста.

Хашогги работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.