Время - деньги: почему при оплате штрафы «тяжелеют» в три раза 4 20.10.2018, 9:12

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Автолюбители недоумевают, почему штрафы ГАИ при оплате неожиданным образом увеличились в три раза.

"Ехали с супругой в деревню, чтобы провести там отпуск. Вроде бы не нарушал, но все равно привлек внимание инспектора ГАИ. Оказалось, на этом участке трассы скорость ограничена до 70 км/ч. Спорить было бесполезно, да и смысл, ведь нарушил же. Разбирательство длилось минут пять, выписали постановление - и в путь. Штраф - 1 базовая величина, немного, но все равно неприятно. По приезде в Минск пошел с постановлением в банк для оплаты штрафа. Каково же было мое удивление, когда мне "выкатили" сумму 73,50. Как, за что? В банке на этот вопрос не ответили", - написал читатель abw.by.

Ответ на, казалось бы, непростой вопрос на самом деле лежит на поверхности. Итак, с нарушением вы не спорите и соглашаетесь, вину признаете, согласны на вынесение постановления без составления протокола об административном правонарушении. В соответствии с ч.3 ст.10.3 ПИКоАП Республики Беларусь при таких обстоятельствах инспектор ГАИ выносит постановление, которое вступает в силу с момента его составления.

Теперь обращаемся к ч.6 ст.6.5 КоАП Республики Беларусь:

6. При наложении штрафа на физическое лицо в порядке, установленном частью 3 статьи 10.3 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, применяется нижний предел штрафа, предусмотренный за совершенное правонарушение, а в случае его неустановления в санкции статьи Особенной части настоящего Кодекса - не более пяти десятых базовой величины. При этом в случае неуплаты такого штрафа в сроки, установленные частью 1 статьи 15.3 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, примененный размер штрафа увеличивается на две базовые величины.

Упомянутая ч.1 ст.15.3 ПИКоАП РБ устанавливает, что штраф должен быть уплачен физическим лицом, подвергнутым административному взысканию, не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу постановления о наложения штрафа. Постановление, как вы помните, вступает в силу в момент его вынесения. Получается, что при вашем согласии с нарушением и готовности понести заслуженное административное наказание инспектор выписывает минимальный штраф, предусмотренный конкретной нормой КоАП.

Как только прошел месяц с момента вынесения постановления, при отсутствии сведений об уплате штрафа в этот срок электронная система базы данных автоматически добавляет к штрафу две базовые величины. С этим ничего не поделаешь, вы ведь сами же согласились на такие условия без ведения административного процесса.

Всего лишь один день просрочки влечет за собой существенные издержки для вашего бюджета.