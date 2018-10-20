Конец тролля: в Финляндии судили основателя прокремлевских сайтов 2 20.10.2018, 9:25

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Это уникальный для Европы случай сурового наказания для человека, признанного производителем fake news.

22 месяца тюрьмы и более 130 тысяч евро штрафа – таков приговор суда в Хельсинки по делу основателя двух антимигрантских и прокремлевских сайтов на финском языке Ильи Яницкина. Он был признан виновным по 16 пунктам обвинения – в клевете, диффамации, разжигании ненависти против определенных этнических и религиозных групп, незаконном сборе средств и т.д. Это уникальный для Европы случай столь сурового наказания для человека, признанного производителем fake news, сообщает Радио Свобода.

У Ильи Яницкина есть русские корни, но он уроженец и гражданин Финляндии. Впрочем, симпатии к исторической родине у него явно имеются: на основанных им сайтах MV-Lehti и Uber Uutiset Яницкин размещал, в частности, переводы материалов телеканала RT и других российских официозных и пропагандистских СМИ. Правда, осужден он был не за это: на Яницкина подали в суд двое журналистов и студенческий активист, подвергшиеся с его стороны угрозам и клевете. В качестве основного истца выступала журналистка медиахолдинга YLE Джессика Аро, известная своими расследованиями деятельности российской "фабрики троллей".

В 2016 году за свою работу Джессика Аро была удостоена Национальной журналистской премии Финляндии. А заодно – стала жертвой кампании нападок в интернете, организованной, помимо собственно троллей, финским политологом Йоханом Бекманом. Он известен в России прежде всего как адвокат нескольких российских женщин в их конфликтах с финскими мужьями и юстицией. Бекман заявлял тогда, что "в последнее время именно русские матери и их дети становятся объектами систематического притеснения" и что в финском обществе "отчетливо просматривается нарастание русофобии". Подтверждения эти обвинения не нашли: в каждом из случаев, на которые обращал внимание Бекман, речь шла о семейном конфликте на личной, психологической, имущественной, но не национальной почве.

Йохан Бекман не скрывает своих пропутинских взглядов. Он автор многочисленных публикаций в российской прессе – в одной из них Бекман утверждал, например, что Финляндия отметит столетие независимости в 2017 году выходом из ЕС. Бекман сотрудничал с Российским институтом стратегических исследований (РИСИ). Именно это прокремлевское учреждение называлось агентством Рейтер со ссылкой на американские источники в качестве своего рода аналитического штаба, участвовавшего в разработке стратегии вмешательства в ход президентских выборов 2016 года в США.

Йохан Бекман поддерживал контакты с сайтами Ильи Яницкина, публикуясь там под псевдонимом. А также помогал ему в травле "идеологических противников", в результате чего оказался на скамье подсудимых вместе с Яницкиным. Их электронная переписка была обнаружена в ходе следствия. Приговор в отношении Бекмана – более мягкий: год заключения условно и обязанность выплатить 10 тысяч евро потерпевшим.

Джессика Аро прокомментировала для Радио Свобода детали выигранного ею дела.

– Что за информационную продукцию распространяли сайты Ильи Яницкина?

– По большей части это были материалы, посвященные мигрантам, особенно мусульманам, и выдержанные в духе открытой неприязни и расизма. Ну, например, рекомендации спускать собак на обитателей центров для беженцев. Но не только это. В принципе там был довольно стандартный набор для сайтов такого рода: конспирологические теории, резкая критика Евросоюза, демократической системы, материалы из российских пропагандистских СМИ – и в качестве "гарнира" для привлечения читателей, например, забавные видео о животных или какие-то медицинские советы. Но общая идейная направленность такова, что я бы назвала эти сайты неонацистскими. При этом лейтмотивом было то, что именно они якобы говорят правду, которую политики и так называемые мейнстримные СМИ скрывают.

– А как вы лично стали их мишенью?

– После того, как я получила некоторую известность благодаря расследованиям деятельности российских троллей в Финляндии, в одном из своих материалов я назвала MV-Lehti пророссийским пропагандистским проектом – потому что только они публиковали материалы RT, переведенные на финский. У них вообще была очень четкая прокремлевская линия. Большинство их публикаций были анонимными или подписанными псевдонимами. Под их публикациями тролли в комментах раздували дискуссии на те же самые темы – мигрантская угроза, долой ЕС, прекрасная политика Путина и т.д. После того, как я назвала MV-Lehti прокремлевским и инфицированным троллями сайтом, с их стороны начались "акции возмездия".

– Как они выглядели?

– Начали распространять вранье обо мне, писать оскорбления в социальных сетях. Вначале – о низком качестве моей журналистской работы, о том, что я якобы сотрудничаю с американскими спецслужбами. Эти обвинения против меня раньше уже выдвигал Йохан Бекман, который подключился и к этой кампании. Потом перешли к атакам более личного характера: обо мне писали как о психически больной, наркоманке и наркодилере, как о помешавшейся на русских троллях, которых я якобы сама выдумала, и т.д. Следствие подсчитало, что в материалах сайтов Яницкина я упоминалась не менее 200 раз! К сожалению, некоторые люди поверили этому вранью, я стала получать угрозы.

– По вашим наблюдениям, как изменилась ситуация в финском сегменте интернета в том, что касается активности пророссийских троллей и фейковых СМИ, за те четыре года, что вы занимаетесь этой темой?

– На мой взгляд, они стали вести себя агрессивнее. Законы пропаганды известны: нужно много раз повторить ложную или искаженную информацию, чтобы люди ей поверили. Поэтому они стараются "гнать волну" как можно активнее. И сейчас мне очень интересно, какой эффект будет иметь нынешнее судебное решение. Ведь речь в нем идет не только о нападках на меня и других людей, но и о разжигании ненависти и распространении ложной информации. Посмотрим, заставит ли этот приговор троллей и распространителей "альтернативной" информации притормозить, – говорит финская журналистка Джессика Аро.