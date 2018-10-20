Расследуются связи WikiLeaks с российским вмешательством в выборы в США 20.10.2018, 9:55

Портал WikiLeaks оказался в центре внимания следователей.

Группа спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающаяся «российским делом» в США изучает вероятные связи портала с обвиненными во вмешательстве в выборы. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что именно портал WikiLeaks был «основным каналом для публикации материалов, которые были украдены Россией». В связи с этим команда Мюллера недавно уже провела допрос доверенного лица Трампа — Роджера Стоуна, изучая его возможные связи с WikiLeaks. Следователи также получили данные о его телефонных разговорах, утверждает издание, сообщает РБК.

Источник WSJ утверждает что следователи обратились с рядом вопросом к активисту праворадикального движения Джерому Корси, которого издание называет «путинистом». Группа Мюллера заинтересовалась его контактами со Стоуном. Еще одним фигурантом расследования стал деятель республиканской партии Питер Смит, которому, как подозревают следователи, были известны некоторые подробности об утечке данных об электронной почте соперника Трампа Хиллари Клинтон. В 2017 году Смит умер, однако изучение его деятельности продолжается.

Всех троих фигурантов расследования — Стоуна, Смита и Корси, — объединяет тот факт, что они долгое время пытались раздобыть компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон. Таким образом, они могли быть потенциальным каналом утечки информации о взломе электронной почты Клинтон, попавшей на WikiLeaks.

Ранее уже было известно об интересе к самому основателю WikiLeaks — Джулиану Ассанжу, продолжающему скрываться в убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, в контексте дела о «российском вмешательстве». В августе Комитет по разведке сената США вызвал основателя WikiLeaks для дачи показаний по делу о «вмешательстве» России. В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Тем не менее о том, что изучением информации о связях WikiLeaks с «российским делом» занимаются следователи команды Мюллера известно не было.

В США с прошлого года расследуют дело о «вмешательстве» России в президентские выборы, прошедшие в 2016 году. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В середине июля американский лидер Дональд Трамп согласился с выводами спецслужб о «вмешательстве» Москвы.