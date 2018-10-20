Определен производитель самых надежных компьютеров в мире‍ 1 20.10.2018, 10:04

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Компьютеры Samsung Electronics надежнее, чем компьютеры Apple и прочих производителей.

По крайней мере, на это указывает свежий рейтинг американской компании RESCUECOM, занимающейся ремонтом ПК и оказанием технической поддержки, пишет newsyou.info.

Прежде всего отметим, что RESCUECOM проводит оценку надежности продукции ведущих производителей ПК на основании количества обращений пользователей в информационно-справочную службу компании с поправкой на рыночную долю каждой компании.

Так вот, по итогам последнего исследования специалисты RESCUECOM признали компьютеры Samsung самыми надежными на рынке.

«Предыдущие отчеты RESCUECOM указывали, что Samsung уступает Apple [в плане надежности техники], но сейчас ситуация поменялась. И в праздничный сезон 2018 корона поставщика самых надежных компьютеров переходит к Samsung», – сказано в официальном заявлении RESCUECOM.

Также RESCUECOM поделилась статистикой касательно распределения сил на рынке США. Как следует из отчета компании, Samsung сейчас контролирует 6,4% рынка компьютеров США, при этом на решения этой компании пришлось всего 1,63% от всех запросов на ремонт, тогда как на компьютеры Apple, которая занимает 12,7%, пришлось 8,6% общего числа выполненных ремонтов.

В RESCUECOM заявляют, что в плане надежности компьютерной техники Samsung опередила не только Apple, но и всех остальных производителей.