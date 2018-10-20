Взорвавшийся в РФ завод пиротехники с 2014 года работал без лицензии 3 20.10.2018, 10:36

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Фото : МЧС России

Во время ЧП на заводе в Гатчине погиб белорус.

Завод пиротехники "Авангард" в Гатчине Ленинградской области РФ, где 19 октября прогремел взрыв, с 2014 года работал без лицензии. Об этом информирует "Фонтанка".

По данным издания, последнюю лицензию на производство пиротехнических изделий завод получил от Территориального фонда геологической информации по Северо-Западному федеральному округу в 1996 году, срок ее действия закончился 21 июля 2014 года. Сертификаты на пиротехнические игрушки, бенгальские свечи и хлопушки, которые имелись у "Авангарда", действовали до 2013 года.

Следственный комитет РФ по Ленинградской области сообщил о задержании главного инженер а завода. "Он подозревается в том, что допустил к производству в цех-участок изготовления смеси для пиротехнических изделий 3 класса неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ, в результате чего указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв, что повлекло по неосторожности смерть не менее трех человек", – отметили в ведомстве.

По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления МЧС РФ, еще одно тело достали из-под завалов ночью.

Завод в Гатчине взорвался 19 октября. Взрывная волна полностью снесла один из цехов, руинами завалило железнодорожные пути. Было известно о трех жертвах инцидента. Один из них, предположительно, гражданин Беларуси.