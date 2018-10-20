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Выступление группы «Ленинград» собрало на «Зенит-Арене» рекордное количество зрителей

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  • 20.10.2018, 10:42
  • 2,967
Фотo: БелТА

Такого числа людей на концерте не было за всю истории концертов в России.

Концерт группы "Ленинград" собрал аншлаг на стадионе "Санкт-Петербург Арена", на шоу в пятницу были проданы рекордные для коллектива 65 тыс. билетов.   

В июле 2017 "Ленинград" установил свой предыдущий рекорд посещаемости, собрав в Москве максимальное количество зрителей, которое способен принять стадион "Открытие Арена" — 47 тыс. человек. 

  Солист группы Сергей Шнуров рассказал, что подготовка к концерту началась за месяц до самого события. Сами участники группы начали готовиться к выступлению на стадионе за два дня. 

  "На сцене я себя чувствую, как дома", — признался Шнуров ТАСС.


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