Выступление группы «Ленинград» собрало на «Зенит-Арене» рекордное количество зрителей

Выступление группы «Ленинград» собрало на «Зенит-Арене» рекордное количество зрителей9
- 20.10.2018, 10:42
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Такого числа людей на концерте не было за всю истории концертов в России.
Концерт группы "Ленинград" собрал аншлаг на стадионе "Санкт-Петербург Арена", на шоу в пятницу были проданы рекордные для коллектива 65 тыс. билетов.
В июле 2017 "Ленинград" установил свой предыдущий рекорд посещаемости, собрав в Москве максимальное количество зрителей, которое способен принять стадион "Открытие Арена" — 47 тыс. человек.
Солист группы Сергей Шнуров рассказал, что подготовка к концерту началась за месяц до самого события. Сами участники группы начали готовиться к выступлению на стадионе за два дня.
"На сцене я себя чувствую, как дома", — признался Шнуров ТАСС.