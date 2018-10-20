В Пинске милицейский автомобиль сбил человека на переходе 12 20.10.2018, 10:46

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Авария произошла в ночь на 20 октября.

По информации группы Zello «Пинск ГАИ» со ссылкой на очевидцев, в Пинске милиционер на служебном автомобиле сбил человека на пешеходном переходе.

ДТП произошло примерно в полночь с 19 на 20 октября 2018 года в городе Пинске на переходе по ул. Рокоссовского, напротив Пинагрузсервис. Пострадавшего госпитализировали — его забрала скорая помощь. Указывается, что это была женщина, однако позже в комментариях написали про парня, пишет «Виртуальный Брест».

Информация уточняется.