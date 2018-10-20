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Во Львове эвакуировали 800 пассажиров железнодорожного вокзала

  • 20.10.2018, 12:25

Здание вокзала якобы «заминировали».

В субботу, 20 октября, во Львове из-за анонимного сообщения о минировании железнодорожного вокзала эвакуировали около 800 пассажиров и работников железной дороги.

Об этом сообщает полиция Львовской области в Facebook.

На месте работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы, которые задействуются в таких случаях. Взрывоопасных предметов не нашли.

Полицейские устанавливают личность человека, который сообщил о ложном минировании. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.


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