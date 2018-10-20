Шойгу назвал число убитых «боевиков» за три года операции России в Сирии 3 20.10.2018, 12:34

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Глава Минобороны РФ отчитался об «успехах» российской операции в Сирии, длящейся с 2015 года.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что во время операции России в Сирии, которая длится уже три года, были уничтожены более 87,5 тыс. «боевиков». Об этом он рассказал, выступая на форуме на Пятом совещании министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу в Сингапуре, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в распоряжение РБК.

По его словам, за это время было освобождено 1,4 тыс. населенных пунктов и более 95% территории Сирии. Кроме того, были отбиты у «боевиков» ключевые населенные пункты в Сирийской Арабской Республике и разблокированы коммуникации. ВКС России уничтожили около 122 тыс. объектов террористов. Всего российские военные самолеты совершили более 40 тыс. боевых вылетов, 21 тыс. из которых приходились на ночное время. Шойгу рассказал, что российские саперы разминировали 6,5 тыс. га территории Сирии и 19 тыс. зданий и сооружений.

Министр обороны заключил, что при поддержке российской авиации террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» были полностью разгромлены. Шойгу отметил, что на данный момент под контролем сирийских войск находится территория, на которой живут более 90% населения страны. «В Сирии, — отметил министр, — мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться», — сказал глава Министерства обороны.

В конце сентября председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности экс-главком ВКС Виктор Бондарев дал оценку числа погибших в Сирии российских солдат. По его словам, за три года потери российских Вооруженных сил составили 112 человек. Также, по его словам, Россия потеряла восемь самолетов, семь вертолетов и несколько БТР.

В четверг, 18 октября, президент Владимир Путин сказал, что Россия начала операцию в Сирии из-за угрозы для страны со стороны терроризма. Российский лидер отметил, что в глобальном смысле российские военные не победили терроризм, но смогли нанести ему «колоссальный урон».

В декабре 2017 года Путин заявил о выводе российской группировки в Сирии. Всего планировалось вывести две трети контингента и техники. Часть российских военных все еще остается в Сирийской Арабской Республике.