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Что будет с зарплатами, занятостью, курсом рубля, и ценами в магазинах?

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  • 20.10.2018, 12:56

В Беларуси причины, которые на это влияют, сводятся к одному – стоимости нефти.

Если баррель будет дорожать – шансы на сохранение экономической стабильности будут высокими. Если же его цена рухнет – никакие другие меры власти не спасут отечественную экономику от нового тяжелого кризиса.

Какой будет цена нефти ближайшие полтора года? В новом выпуске программы «Белсата» «Давайте разбираться» журналист Станислав Ивашкевич выяснял это с Шакилом Бегом – директором по опыту нефтяных рынков международного агентства Reuters.

С белорусскими экспертами обсуждалась возможность новой нефтяной субсидии для Беларуси взамен той, которую ликвидируют в результате нефтяного маневра.


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