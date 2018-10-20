«Стыдятся ходить к психиатрам, а к бабкам – нет» 20.10.2018, 13:06

Фото: архив Ольги Монак

В больницы поступает все больше людей, страдающих от алкогольной и игровой зависимости.

Главврач Брестской областной психиатрической больницы «Кривошин» Ольга Монак рассказала Intex-press о том, почему стала врачом-психиатром, отчего в рабочее время не носит украшения и чему ее научила профессия.

- Я с детства знала, что стану врачом-психиатром. Мама работала сестрой-хозяйкой в психиатрической больнице, я часто бывала у нее и видела, как там работают врачи. Тогда же я обратила внимание, что внешне пациенты психиатрической больницы почти не отличаются от здоровых людей. Только ходили они в больничной одежде и много улыбались. Я не боялась их, мне, наоборот, было интересно.

А в старших классах я увлеклась психологией и решила совместить две интересные мне науки – психологию и психиатрию. В итоге после школы поступила в Гродненский медицинский университет на медико-психологический факультет.

«Не считаю свою работу опасной»

Самое трудное в моей профессии – найти подход к пациенту. А пациенты у нас особенные. Любое слово может как вызвать на откровенность, так и заставить пациента «закрыться». Я всегда сочувствую каждому из своих подопечных. Но за 15 лет работы научилась не впускать их проблемы в свою жизнь. Моя задача – вылечить человека. Вылечила одного – занялась следующим.

Я не считаю свою работу опасной. Психиатры, в силу специфики своей профессии, всегда готовы к тому, что пациент может повести себя как-то не так. Для нас это не является неожиданностью.

По этой же причине у нас есть свод специальных правил – своего рода техника безопасности, где прописано и как должен выглядеть врач. Например, запрещен яркий макияж, нельзя носить большие серьги и цепочки, ходить на каблуках. Все это может спровоцировать больного. Вдруг ему понравится сережка и он решит за нее дернуть.

Работа психиатра считается вредной, и за это нам доплачивают (в месяц психиатры зарабатывают от 600 до 1000 рублей), и отпуск у нас длиннее – 39 дней.

Ольга Монак. Фото: архив О. Монак

Женщины чаще попадают с депрессией

В нашей больнице пять отделений, которые делятся по профилям: для тех, кто впервые заболел, для тех, у кого редкие обострения психических расстройств, для пациентов с хроническими заболеваниями, для пожилых пациентов и отдельно наркологическое отделение.

Большинство пациентов – в возрасте от 15 до 24 лет. Женщины чаще попадают к нам с депрессией, мужчины – из-за проблем с алкоголем.

За время, что я работаю, количество пациентов не изменилось. Правда, в последние годы к нам поступает все больше людей, страдающих от алкогольной и игровой зависимости.

Из-за чего у человека возникает психическое расстройство, точно сказать нельзя. Влияет и наследственность, и социальная среда, и проблемы в семье. Даже сильный стресс может стать отправной точкой. У меня был случай: обратилась женщина, которая не могла переступить порог своего дома. Оказалось, она видела, как в пожаре сгорели ее соседи, и это произвело на нее настолько сильное впечатление, что каждый раз, подходя к калитке, она останавливалась: ей было страшно зайти в дом. Нам понадобилось три недели, чтобы восстановить эмоциональное состояние этой женщины. Она смогла преодолеть свой страх и вернулась домой.

Люди боятся психиатров

О психиатрах и психиатрических больницах существует много стереотипов. Люди боятся психиатров, стыдятся ходить к ним, а вот к бабкам – нет.

Люди думают, что, если обратятся с проблемой, их сразу поставят на учет и положат в больницу. А еще больше переживают, что кто-то об этом узнает. Быть психически больным в нашем обществе стыдно и страшно. К тому же у многих психбольница ассоциируется с тюрьмой, где пациентов держат насильно.

На самом деле, это такая же больница, как и остальные, просто мы оказываем помощь определенному кругу лиц. И выглядит наше учреждение как любое другое: решеток на окнах и навесных замков нет.

Пациенты могут свободно перемещаться по больнице и общаться друг с другом. Их не держат здесь годами. Те века, когда людей изолировали и принудительно лечили, давно прошли. Сейчас, благодаря современным препаратам, лечение редко длится больше трех месяцев.

Психическими расстройствами должен заниматься психиатр. И не стоит воспринимать поход к нему как наказание. Это естественно – пойти за помощью, когда плохо. О психическом здоровье нужно заботиться как и о физическом.

Не все, кто разговаривает сам с собой, – психически больные

Люди часто путают психиатров и психотерапевтов. Разница в том, что психиатр лечит тех, у кого есть психические расстройства, а психотерапевт работает со здоровыми людьми, у которых есть какие-то психологические проблемы.

Обращаться к психотерапевту нужно, если человек не может найти взаимопонимание в семье, постоянно испытывает стресс на работе, у него бывают эмоциональные срывы. А к психиатру – когда человеку кажется, что за ним следят, когда он разговаривает с теми, кого нет, или слышит то, чего нет.

Визуально определить, страдает ли человек психическим расстройством, можно, но для точного диагноза потребуется обследование. Например, не все, кто разговаривает сам с собой – психически больные. Так бывает, когда человек живет один, он привык к одиночеству и находит собеседника в цветочке или домашнем животном.

Стала спокойнее относиться к проблемам

Я люблю свою профессию и испытываю огромное чувство удовлетворения, когда вижу результат своей работы. Вот только один пример: поступила к нам женщина средних лет в тяжелом депрессивном состоянии. Внешне было видно, что у нее депрессия: в глазах стояли слезы, голова и плечи опущены, внешний вид небрежный. Когда спустя два месяца лечения я увидела ее – была восхищена результатом. Передо мной стояла уверенная девушка с красивой прической и макияжем.

Как и любая профессия, моя работа наложила на меня свой отпечаток. Я стала спокойнее относиться ко многим проблемам и ситуациям. Научилась оставлять работу на работе, потому что, если будешь постоянно погружаться, выгоришь эмоционально. И вообще я считаю, что в медицину надо идти оптимистам, тогда и самому врачу, и его пациентам будет легче.