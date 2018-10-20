Медведев в одиночестве, или Как в Брюсселе прошел саммит АСЕМ 3 20.10.2018, 13:26

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Фото: DPA

Премьер РФ посетил Брюссель впервые за семь лет.

Саммит форума "Азия-Европа" собрал представителей более 50 государств. Участие в нем для Дмитрия Медведева стало первым за многие годы визитом главы российского правительства в Брюссель. О том, как встречали премьера России в ЕС, - в репортаже DW.

Город Брюссель к саммитам привычен. Здесь не только по несколько раз в год проходят встречи глав государств и правительств ЕС, в этом году он принял и саммит НАТО. Однако к 12-му саммиту форума "Азия-Европа" (АСЕМ) даже столица Бельгии готовилась по-особому. Ведь 18-19 октября он собрал представителей более 50 государств.

Трамп тут ни при чем

АСЕМ представляет собой площадку для сотрудничества, в которой принимают участие 28 стран ЕС, Норвегия, Швейцария, ряд стран Азии, Россия, Австралия, Новая Зеландия и две организации - ЕС и АСЕАН. Политики принимающей стороны, ЕС, не уставали повторять, что на страны АСЕМ приходится 55 процентов мировой торговли, 60 процентов - населения, 65 процентов - экономики.

Главный сигнал саммита - участники АСЕМ поддерживают мультилатерализм, то есть многосторонний формат отношений. Себастьян Курц, канцлер Австрии, председательствующей в Совете ЕС, отметил, что такой сигнал особо важен сейчас, когда мультилатерализм ставится под сомнения. Однако президента США Дональда Трампа, отстаивающего двусторонние форматы, он не назвал. А премьер Люксембурга Ксавье Беттель отвергнул предположение, что саммит выступает против Трампа: "Мы не "против". Мы должны сотрудничать. Ощущение, что что-то всегда против кого-то - против России, против Китая, сейчас против Трампа - это плохо".

Медведев впервые за много лет в Брюсселе

Россию на АСЕМ представлял премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам источника DW в ЕС, приглашение было послано на имя президента РФ Владимира Путина. Каждое государство уже самостоятельно решает, кто его будет представлять. Впрочем, участие премьера РФ в АСЕМ является традиционным. На прошлой встрече в 2016 году в Монголии тоже был Медведев.

А вот Брюссель он в последний раз посещал очень давно, принимая участие в саммите ЕС-Россия в декабре 2011 года еще в должности президента. О визитах в Брюссель после его назначения на должность премьера в 2012 году информации на сайте правительства РФ нет.

Последний же визит высшего руководства РФ в Брюссель состоялся в январе 2014 года - тогда Путин принял участие в саммите ЕС-Россия. Вскоре после этого РФ аннексировала Крым и осуществила подрыв территориальной целостности Украины. В ответ на нарушения международного права Москвой Евросоюз заморозил существенную часть сотрудничества.

Почему был строг Макрон

Конечно же, никакой изоляции Медведева на АСЕМ не было. Но показательной была открытая для журналистов часть саммита, когда участники прибывают и непринужденно общаются. В это время Медведев по большей части одиноко сидел и просматривал документы. Президент Франции Эмманюэль Макрон, обходя других лидеров и здороваясь с ними, подошел и к премьеру РФ. Вначале Макрон о чем-то пошутил, однако после чего начал что-то строго говорить Медведеву.

В целом Медведев очень старался показать, что провел "большое количество встреч" на саммите. Еще 15 октября его пресс-служба объявила о ряде двусторонних встреч, запланированных в Брюсселе. Среди них был назван и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Более того, по итогам каждой из встреч на сайте правительства публиковались отдельные сообщения. В итоге Медведев провел переговоры с премьерами Камбоджи, Словении, Болгарии, Бельгии, президентом Швейцарии и канцлером ФРГ.

Для сравнения, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) встречалась с президентами Южной Кореи и Монголии, а также премьерами Японии, Китая и Сингапура. Ведомство федерального канцлера традиционно информацию о двусторонних встречах не публиковало.

Была ли встреча с Юнкером?

"Я коротко разговаривал с председателем Еврокомиссии, господином Юнкером... Акцентировал внимание, что текущие отношения между Россией и Евросоюзом абсолютно деградировали", - рассказал Медведев после саммита.

Во время подобных саммитов любой политик может поговорить с каждым из своих коллег. А вот отдельные двусторонние встречи имеют особое значение. И в официальном распорядке дня Юнкера на 18 и 19 октября Медведев не упоминается. В отличие от премьеров Японии, Китая, Вьетнама и президента Казахстана. Более того, источники DW отмечают, что никаких планов об отдельной встрече Юнкера с Медведевым и не было. Одна из причин - действия России в отношении Украины.

Вопрос санкций

Дмитрий Медведев за два дня пообщался со СМИ лишь один раз - не во время саммита, а после двусторонней встречи с премьером Бельгии Шарлем Мишелем. В выступлении премьер РФ лишь вскользь упомянул "трудности" в отношениях между ЕС и РФ. Когда его спросили о санкциях, он ответил: "Не мы эти санкции начали вводить, и не нам прекращать их действие". Как известно, ЕС привязал снятие секторальных санкций к выполнению минских договоренностей. Впрочем, Шарль Мишель об этом тоже не упомянул.

Медведева также спросили, как возможна нормализация отношений между ЕС и РФ в свете отравления Сергея Скрипаля в Солсбери и кибератаки в Гааге. В обоих случаях обвиняют военную разведку РФ (ранее ГРУ). "В мире много чего происходит. Это вовсе не обязательно должно отражаться на наших отношениях", - уверен Медведев.