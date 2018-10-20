В Полтаве археологи раскопали древнейшее скифское городище
- 20.10.2018, 13:35
Городище относится к концу VIII - началу III веков до нашей эры.
На странице историко-культурного заповедника "Бельск" в Facebook были опубликованы фото раскопок на Бельском городище (Полтавская область Украины).
На поселении скифского времени с внешней стороны Восточного укрепления Бельского городища были обнаружены артефакты эпохи Киевской Руси (обломки керамики), а также предметы эпохи раннего железного века (обломки керамики и наконечники стрел).
Отметим, что Бельское городище относится к концу VIII-началу III веков до нашей эры. Общая площадь городища 4400 гектаров.