Генерал Василий Богдан: Россия деградирует и скоро повторит судьбу СССР 20.10.2018, 14:08

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Василий Богдан

Путин ведет Россию к развалу.

Эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан прокомментировал "Апосторофу", как отравление Скрипалей в Великобритании повлияет на отношения России с демократическим миром, а также рассказал, как Россия строит сеть своих агентов среди высшего руководства Украины, и какие меры предпринимают наши спецслужбы, чтобы противодействовать этому.

- После того как в марте отравили Сергея Скрипаля, новости о расследовании этого дела не утихали. Когда сегодня уже известны почти все факты о лицах, которые это совершили, даже их настоящие имена, можно говорить о том, что дело идет к завершению?

- С точки зрения ситуации, которая сейчас складывается с расследованием этого дела, стоит, во-первых, сослаться на определенный довольно значительный период межгосударственных отношений между Россией и Великобританией. Начиная с давних времен, несмотря ни на династические браки, родственные отношения между Романовыми и королевской династией, были проблемы, которые связывали с тем, каким образом доминировать в мире, как конкурента остановить, как конкурента опередить, как не допустить его союза с противниками с одной или другой стороны. Ну, и самый яркий пример - это когда Павел I начал контактировать с Наполеоном Бонапартом, конечно, в союзе против Великобритании, против которой тогда Наполеон применил континентальную блокаду, и уже даже подготовил войско для похода на Индию совместно с французским императором, то Великобритания, не будучи заинтересована в этом, и понимая угрозу, которую несет в себе союз тогдашней России - императора Павла I и Наполеона, приняла все меры для того, чтобы через свою агентуру, своих лоббистов в российской тогдашней элите, сместить Павла I. Как вы знаете, тогда состоялся дворцовый переворот - его задушили известные люди. И при Александре І с Великобританией отношения начали налаживаться. Дальше известно, чем закончилась война с Наполеоном I.

Поэтому, можно сказать, что отношения между этими странами и в советское время, и в современных условиях - оставались сложными. На определенных этапах они улучшались, но конкуренция, противостояние практически оставалось всегда. Даже в новейшее время было несколько случаев, когда Великобритания высылала значительную часть дипломатических представителей уже современной России из своей страны за деятельность, не совместимую со статусом дипломата, то есть это разведчики под прикрытием. Всем известна скандальная история с этой Анной Чапман, с нелегальной агентурой и т.д. И поэтому то, что там произошло, имеет свою историю, закономерную, взаимоотношений между этими странами. Понятно, что в условиях, когда и Россия хочет сменить свой статус регионального государства на статус, будем так говорить, полярной силы в многополярном мире, и Великобритания, которая начала выскакивать из Европейского Союза, потому что реализации ее имперских амбиций мешает, очевидно, та ситуация, в которой они находятся в ЕС. А, вы знаете, что Великобритания была очень мощная империя, которая имела колоссальное количество колоний, ее называли раньше "владычица морей".

Вот сейчас и Россия, и Великобритания хотят выйти на новый уровень, получить новый статус в глобальном мире. И понятно, что противостояние между ними должно было возникнуть и нарастать, ярким примером этого является как раз данная громкая тема - террористический акт российских спецслужб, а читать - "путинского режима", в отношении бывшего своего гражданина и действующей гражданки, его дочери, по их физическому уничтожению способом применения химического оружия, называемого "Новичок". Понятно, что состоялся прокол, фактически эта операция провалилась, и ситуация стала широко известной. Более того, специальные органы Великобритании, США, Украины, Германии и Израиля получили информацию о том, кто это сделал, почему и каким образом, - это свидетельствует, на мой взгляд, что в деятельности и режима Путина, и спецслужб Российской Федерации наблюдается определенная деградация, недооценка врага, на их взгляд, и оппонента относительно их возможностей, а также падение профессионализма. Такая самоуверенность, учитывая то, что у них получилось в Приднестровье, в Чечне, в Грузии, да и в Украине частично получилось - аннексия Крыма и временная оккупация соответствующих территорий Донбасса.

Поэтому, учитывая, что со стороны России западная демократия почувствовала реальную угрозу их безопасности и безопасности своих собственных граждан и собственных интересов, все было поставлено таким образом, чтобы доказать, что это была именно террористическая акция российских спецслужб, там было применено именно это химическое оружие - "Новичок", и ее осуществили конкретные кадровые сотрудники российских спецслужб. И Bellingcat, и "Организация по запрещению химического оружия" принимали участие в исследовании всех компонентов этого вещества. Поэтому сейчас появляется новая информация о том, кто же эти двое мужчин, их фамилии подтверждены не только расследованием международных организаций, но и жителями тех городов, где они родились и выросли. Они идентифицированы не только как граждане России, но и как кадровые сотрудники Главного разведывательного управления РФ, уже появляется информация, какие они получили награды, какие получили вроде бы квартиры в Москве и др.

Понятно, что целью такой деятельности путинского режима является уничтожение, на их взгляд, так сказать, своих предателей, запугать свою страну, свой истеблишмент и тех сотрудников, которые задействованы в соответствующих операциях и работают в спецслужбах. А с другой стороны, продемонстрировать мировому сообществу, какую якобы мощь, силу и ресурсы имеет Россия, и поэтому с ней надо считаться, ей надо идти на уступки, в частности, в украинском вопросе, в других вещах, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке, на Северном Кавказе и так далее. Поэтому, на мой взгляд, на сегодня уже достаточно обоснованно доказано, что отравление этих людей - дело российской военной разведки, и установлены лица, которые этот террористический акт осуществили. Сейчас продолжаются мероприятия по сбору доказательной базы, чтобы впоследствии выйти на соответствующие и международные судебные институты, и применить более жесткие санкции к самой России, и поставить в этом вопросе не только точку по выяснению того, кто имеет к этому отношение, кто виноват и кто должен понести наказание, но и отработать серьезные, на мой взгляд, международные меры противодействия российской стратегии цепной агрессии не только в отношении своих соседей, но и в глобальном измерении.

- Как думаете, почему после того как Скрипаль пришел в себя, не мог поверить в то, что его отравила Россия? Также появились его интервью, где он поддерживал политику Кремля, поддерживал аннексию Крыма и не слишком дипломатично высказывался об украинском народе.

- Российский демократ, как сказал один известный человек, заканчивается там, где начинается украинский вопрос. То, что он стал агентом британских спецслужб, не означает, что он перестал быть русским шовинистом и империалистом - он воспитан в той системе, он исповедует те же ценности, что и Путин, как бывший сотрудник разведки КГБ СССР. То, что на определенном этапе его личные интересы не совпали с интересами этого режима, не означает, что он не является "патриотом России" и не разделяет ее агрессивные планы и намерения в отношении соседей ближнего зарубежья России. Он является продуктом того режима, той спецслужбы, и это его заявление не должно никого удивлять, поэтому он остается русским национал-шовинистом. И, безусловно, его поддержка ситуации с аннексией Крыма, и то, что он называет украинцев "стадом, которое надо пасти" - это все исходит из его идеологических убеждений и того воспитания, которое он получил.

Другое дело, что в силу каких-то личных проблем, возможно, в силу того, что его возмутила ситуация, связанная с разгулом безумной коррупции в высших эшелонах российской власти после обретения независимости Россией, возможно, это и привело к тому, что он перешел на другую сторону. Плюс, конечно, жажда личного обогащения, красивой жизни и все такое. И спецслужбы Великобритании, Испании знали, какие у него есть слабости, и на этом сыграли. Поэтому он и стал тем, кем стал. Поэтому в оценке личности Скрипаля у нас не должно быть никаких иллюзий, кто он, он не является нашим другом, другом Украины. Но другое дело, вправе ли Россия подобным образом устранять своих же граждан такими террористическими актами. И Украина как демократическая страна, исповедующая демократические и мировые ценности, конечно, с этим не может согласиться, мы это осуждаем и всячески способствуем расследованию этого дела.

Более того, в деятельности спецслужб есть отдельные моменты, когда информация разведки не совсем воспринимается высшим военно-политическим руководством той или иной страны, и впоследствии это влечет достаточно тяжелые последствия для жизни и здоровья людей и всей страны в целом. Яркий пример - 11 сентября в Соединенных Штатах Америки. Разведка получала информацию о подготовке таких акций, докладывалось на определенном уровне, но эта информация не была оценена должным образом, и, к сожалению, произошла трагедия. Второй пример из истории Украины. Не буду называть фамилий и спецслужб, скажу так, что в период, когда президентом Российской Федерации был Борис Ельцин, украинские спецслужбы получили информацию, что Путин имеет непосредственное и прямое отношение к наркобизнесу. Еще находясь в Санкт-Петербурге и работая совместно с Собчаком, он уже тогда был задействован в той сети, получал от этого прибыль. Так вот, украинская спецслужба доложила тогдашнему президенту, главе государства, с предложением проинформировать господина Ельцина относительно этой ситуации, но в силу каких-то причин наше высшее руководство не согласилось и не дало хода этой информации. Теперь пожинаем последствия: Путин стал президентом, путинская Россия совершила агрессию против Украины, аннексировала Крым и оккупировала часть территории Донбасса. Если бы тогда были приняты соответствующие меры, очевидно, Ельцин не сделал бы его своим преемником и Путин не стал бы президентом. И, возможно, пришел бы человек, который исповедовал несколько иные ценности, и межгосударственные отношения между Украиной и Россией не приняли бы такой трагический характер, как сейчас.

- Появилась информация, что один из этих сотрудников ГРУ - Анатолий Чепига, бывал в Украине неоднократно, последний раз в конце 2013 года, когда начинался Майдан. Какие у него здесь могли быть задачи?

- Эта информация соответствует действительности, могу сказать уверенно, еще и потому, что на каком-то этапе высшее украинское руководство согласилось, чтобы в Севастополе были открыты представительства Главного управления военной разведки и ФСБ Российской Федерации. Они тогда очень бомбили руководство Украины, мол, за контингентом Черноморского флота надо следить, чтобы они там чего-то не натворили и тому подобное. Проблема, и об этом публично говорилось, что инфильтрация на территорию украинского государства этих спецслужб, безусловно, угрожала национальной безопасности, и то, что произошло в Крыму - это следствие тех просчетов тогдашнего украинского руководства, оно позволило это России, а Россия этим воспользовалась и совершила то, что она сделала, и от чего мы сейчас страдаем и стараемся справиться с последствиями. Поэтому они принимали активное участие в формировании и агентурного аппарата, и проведении соответствующих акций для провоцирования сепаратистских настроений в этнически русской среде, особенно в Крыму, среди российских военнослужащих, которые после службы на Черноморском флоте и в других военных формированиях оставались жить в Севастополе и на других территориях Крыма и Украины в целом. А это тот контингент, который и был той взрывной силой, из которой затем была создана так называемая самооборона. Это все доказано, что Чепига имел отношение и к организации захватов административных зданий на территории Донбасса и самом Донецке, и он был в Киеве, и в Межигорье, когда Янукович бежал из Украины, и имеет отношение к этому.

- Какие уроки для себя Украину может извлечь из этой истории со Скрипалем?

- Скажем так, выводы Украина сделала тогда, когда ситуация стала уже трагической, и на кон поставлено вообще существование государства Украина и украинской нации. Сейчас предпринимаются меры для того, чтобы укрепить нашу обороноспособность, усилить сектор безопасности и обороны в целом, предоставить соответствующие ресурсы украинским спецслужбам, разведывательным органам СБУ и т.п. Это будет стимулировать усиление как контрразведывательного режима, так и административного режима с тем, чтобы не допускать на территорию нашей страны террористов, русскую агентуру, не допускать создания здесь российских разведывательных резидентур и т.п. Но, на мой взгляд, еще недостаточно у нас законодательной базы для того, чтобы дать в руки специальным службам и правоохранительным органам такой инструментарий, который присущ стадии, когда объявляется режим чрезвычайного положения или военного положения. Это вообще уникальный вопрос, когда против Украины совершена даже не агрессия, а интервенция с угрозой ее расчленения и уничтожения как государства, а у нас действует просто особый период, когда в правовом и административном отношении осложняется принятие надлежащих мер к тем, кто пытается сейчас дестабилизировать обстановку в Украине, к тем, кто фактически стал на сторону позиции Кремля, а этот шабаш псевдо-пацифистов сейчас активизируется перед выборами. Повыскакивали на поверхность бывшие нукеры Януковича, эти опоблоковцы, это охвостье режима Януковича, и откровенно льют грязь.

Кстати, тот же Медведчук, которому доверили, я так понимаю, определенную миссию и в этом минском процессе, и, очевидно, в отношениях с Путиным, потому что они близки, и он является его кумом, откровенно говорит такие вещи, которые вообще не могут быть озвучены в стране, против которой ведется война той страной, к которой питает симпатию господин Медведчук. Он исключает, что это агрессия, он не воспринимает то, что Украина получит томос, вообще он ничего такого не воспринимает, что направлено на развитие украинского государства, украинской идентичности, и самое главное - эффективного отпора врагу, он этого не признает. И фактически его идеологемы, его пропагандистские заявления полностью лежат в плоскости кремлевских месседжей, которые пытаются внедрить в общественное сознание Украины и в сознание мировой общественности.

Поэтому в этом контексте Украина как государство должна принимать эффективные законодательные, административные, финансовые меры, использовать международные ресурсы для того, чтобы не только отстоять свою независимость и суверенитет, но и восстановить свою территориальную целостность. То есть создать такие условия, в том числе и военным путем, чтобы агрессор, интервент покинул международно-признанную территорию Украины - Донбасс и Крым. И я думаю, что это произойдет, несмотря ни на что. Потому что ситуация в самой России тоже складывается очень непросто, санкции влияют, уже газовые проблемы не настолько подпитывают экономику страны, уже россияне приступили к продаже тех американских активов, которые у них были. А это очень серьезные вещи. И международные специалисты, и российские, кстати, тоже, прогнозируют, что Россия вступила в этап экономической стагнации. Более того, я считаю, что Россия вступила в этап застоя, который привел Советский Союз к развалу и катастрофе, и думаю, что если будет продолжаться такая политика узурпатора Путина, его коррумпированной среды и элиты, то Россию ждут очень тяжелые времена. Простой русский народ сейчас достаточно серьезно страдает из-за падения уровня жизни в стране: в Москве, Санкт-Петербурге немножко что-то крутится, а на окраинах - там очень серьезная проблема.

- Если Россия вступила в этап застоя, то что говорить об Украине, которая не может прожить без очередного кредита МВФ? Есть мнение, что экономических ресурсов в России хватит еще минимум на 10 лет. Вы верите, что санкции помогут в ближайшей перспективе?

- То, что мы уже пятый год успешно, при международной поддержке, противодействуем России на восточном фронте, и она не решается так, как это было в Чечне, грубо против нас воевать, говорит о том, что ресурсы в Украине есть, не только экономические и финансовые, но и демографические и интеллектуальные. К слову, в последнее время в результате проведенной работы и конструкторскими бюро, и нашими учеными, появились новые виды вооружения. Эффективно, на мой взгляд, хотя и медленно, реализуется стратегическая государственная программа "Ракетный щит": уже Украина имеет крылатые ракеты, имеет возможность доставать того, кого надо. А в отношении России - да, там пока ресурс, но этот ресурс тает очень быстро. Почему сейчас такой психоз, почему такая истерия и в Парламентской ассамблее Совета Европы, куда хотела Россия вернуться, и попытки политической коррупции западной элиты с тем, чтобы снять эти санкции? Это все говорит о том, что они чувствуют безумные убытки от этих санкций и от той изоляции, в которую попала Россия. И чем дальше, тем эта изоляция будет сильнее.

И самое главное, во-первых, в России наметилась тенденция, когда подавляющее большинство населения уже не воспринимает Запад как врага, а во-вторых, они уже начинают не воспринимать агрессивные методы взаимодействия со своими близкими и дальними соседями. Россияне уже перенасытились милитарной терминологией, милитарными перспективами, которые все больше и больше тают. И то могущество, о котором всячески пытаются говорить российские пропагандисты типа Киселева и других, не столь мощная по сравнению с милитаристским ресурсом НАТО и западного мира в целом. Путин и его режим будут идти до тех пор, пока его не остановят, пока не применят к нему соответствующие методы. Как только ему, извините, дадут в морду, он остановится, успокоится, и я так думаю, что если не он, то кто-то другой пойдет на конструктивные шаги для урегулирования ситуации, в том числе и с Украиной.

Он задекларировал 10 лет для своего господства в России, а это фактически культ личности. И меня удивляет поведение подавляющего большинства российских демократов, гуманистов, как они говорят, как они могут закрывать глаза, когда фактически в России восстанавливается крепостное право, и учитывается мнение только одного человека. О какой там можно говорить демократии, гуманизме, ценностях и т.д.! И поэтому, по моему мнению, впоследствии в России будут происходить определенные процессы, и я думаю, что они начнутся, возможно, с окраин, а возможно, и из центра. Потому что есть такая расхожая формула, что в Украине власть меняется на Майдане, а в России - путем дворцовых переворотов.

- В материале BBC о происшествии, которое произошло в Солсбери, сказано, что сотрудники ГРУ есть везде - и в Украине, и во всех горячих точках мира. Говоря о российских спецслужбах, которые вербуют украинских политиков, как думаете, насколько их может быть много в украинском государственном аппарате?

- Все помнят, как недавно разоблачили в аппарате премьер-министра переводчика, заместителя руководителя этого аппарата, российского агента. Есть и другие примеры: в отношении и известного журналиста, даже сотрудников спецслужб Украины, которым сейчас объявили обвинение в государственной измене. То есть, вне всякого сомнения, есть русская агентура в структурах даже высших органов власти и государственного управления, но показывать на кого-то пальцем неуместно, потому что все же мы живем в демократическом правовом государстве, а для того чтобы конкретно кого-то обвинять в таких преступлениях, нужно иметь доказательства. Однозначно можно быть уверенными в том, что российские спецслужбы - и военная разведка, и разведка внешняя, и ФСБ России принимают все меры для того, чтобы не только активизировать и задействовать здесь свою агентурную сеть, но пополнить ее, расширить и самое главное - внедрить в те государственные структуры и спецслужбы, где принимаются решения, где планируется наша оборонная деятельность, где формируется стратегия Украины относительно отпора агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности страны.

- Возможна ли такая ситуация перед президентскими и парламентскими выборами, что будут пытаться вербовать каких-то ключевых политических лиц? Насколько возможны сценарии диверсий, терактов, нападений и убийств активистов, то есть расшатывание ситуации в стране?

- У Путина, учитывая те проблемы, которые есть в России, и ввиду того, что его стратегия все больше и больше терпит поражение, сейчас есть намерения, и они уже реализуются, применить к Украине многоходовую операцию для дестабилизации обстановки, с целью приведения на следующих президентских и парламентских выборах к власти пророссийских сил, и тем самым сменить евроатлантический вектор Украины относительно своего будущего. Я уверен, что этого не произойдет. Но весь ресурс российских спецслужб, весь ресурс коллаборантской пятой колонны в виде соответствующих политических сил и отдельных средств массовой информации, к сожалению, которые проплачены Москвой, как раз сейчас в этом направлении и задействован.

Я хочу заметить, что эта ситуация и эти планы России и Путина - известны и высшему военно-политическому руководству Украины, и национальным спецслужбам, и Министерству обороны, и Министерству внутренних дел, и принимаются меры для того, чтобы, прежде всего, предупредить такой сценарий развития событий и не допустить прихода к власти тех, кто может снова из Украины - независимой демократической и правовой - сделать Малороссию, раба России. Другое дело - насколько это эффективно. Поскольку, как я сказал выше, нужна существенная работа законодательного органа Украины, чтобы дать в руки наших спецслужб более решительные и более карательные функции для подавления деятельности, которая наносит ущерб национальным интересам Украины. И если речь идет о судьбе страны, нации и людей, то надо действовать решительно, надо применять соответствующие законодательные и другие меры, в правовом поле, конечно. А для того чтобы это правовое поле было, нужны соответствующие законы, постановления и все такое, чтобы не давать возможности нашим врагам каким-то образом апеллировать к мировому сообществу, что здесь нарушается свобода слова, права человека и т.п. Но, подчеркиваю, сотрудникам правоохранительных и специальных органов нужно предоставить возможность действовать легитимно, но смело и решительно в плане обеспечения государственной и национальной безопасности.