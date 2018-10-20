Ученые изобрели шрифт, развивающий память 20.10.2018, 14:27

Хочешь хорошую память? Открывай страницу и печатай.

Исследователи Мельбурнского университета с помощью законов дизайна и психологии создали шрифт, который помогает запомнить прочитанное. В название шрифта Sans Forgetica входят два классических — названия Comic Sans и Helvetica. В новом шрифте буквы наклонены влево под углом в 7 градусов и в каждом символе имеются выемки, пишет changeua.com.

Чтобы помочь читателю запомнить написанное, дизайнеры использовали психологический феномен “целесообразной трудности“. Этот термин ввели в 1994 году ученые и Роберт Бйорк для описания препятствий, которые обеспечивают лучшее запоминание ценой первоначального торможения прогресса.

Таким образом, задумываясь над незнакомыми силуэтами букв Sans Forgetica, читатель получает больше времени, чтобы сосредоточиться на написанном и лучше это усвоить. Cкачать бесплатно шрифт Sans Forgetica и “поиграться“ со шрифтом можно на официальном сайте.