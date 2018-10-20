«Прямой дорогой в рай»: Макаревич записал ироничную песню 12 20.10.2018, 14:56

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Андрей Макаревич

Известный музыкант ответил на выступление Путина на Валдае.

Солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич записал песню в ответ на высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что все россияне попадут в рай в случае ядерного удара.

Видео с песней Макаревич опубликовал у себя в Facebook.

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Напомним, 18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай Путин ответил на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России. Он сказал, что "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться".