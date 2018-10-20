Вопиющее неравенство 2 Виктор Маргелов

20.10.2018, 15:36

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Виктор Маргелов

МАРТ готовит два решения, которые могут привести к негативным последствиям.

Во-первых, МАРТ подготовил проект постановления, согласно которому алкогольные напитки крепостью выше 28 градусов должны продаваться с установленной единой наценкой. Во-вторых, готовятся изменения в указ № 345 о торговле на селе. Предлагается включить п. 1.5: если компания имеет хотя бы один магазин на селе, то ее удельный вес в товарообороте района может быть любым и не ограничиваться 20 %. По обоим вопросам общественно-консультативный совет высказался категорически против, тем не менее работа над документами продолжается.

Первое решение продиктовано деятельностью компаний, в подчинении которых находятся ликеро-водочные заводы. Продукцию этих заводов они продают с низкой наценкой и предоставляют им всяческие преференции, а спиртные напитки конкурентов выставляют на продажу со значительной наценкой и ограничивают в ассортименте.

Сейчас малый бизнес старается с минимальной наценкой реализовывать продукцию, которую не продают эти компании. Выходит, что у одних свое конкурентное преимущество, а у других — свое. МАРТ же предлагает уравнять торговые наценки. В результате получится так, что крупные торговые предприятия, в подчинении которых находятся ликеро-водочные заводы, установят меньшую среднюю наценку на собственную продукцию. Мелкие же торговые компании будут вынуждены установить бо€льшую наценку, что снизит их конкурентоспособность и, как следствие, ускорит монополизацию в угоду этим трем крупным предприятиям.

Еще большее беспокойство вызывает настойчивое стремление одной торговой сети монополизировать рынок. Два месяца назад вроде бы решили сохранить порог в 20 % от товарооборота, но нет, оказывается, тема до сих пор не закрыта. Кто-то продолжает лоббировать данную норму.

Заметнее всего монополизация в столице. У минчан выбор таков: три магазина «Евроопт»/«Бруснiчка» или один маленький магазин. Сложившаяся ситуация — следствие ошибок тогдашнего Минторга.

Мы спорили о том, что считать рынком. Мы говорили, что рынок — это то, что есть в реальной доступности, что потребитель выберет в естественной для него ситуации, тем не менее возобладало мнение, что рынок — это весь Минск, причем столицу даже не нужно делить на районы, чтобы вычислить долю того или иного субъекта хозяйствования. В результате сегодня доля «Евроопта» в целом по стране превышает 20 %, однако он нигде ничего не нарушил.

Как следствие, мы имеем вопиющее неравенство условий хозяйствования. Ничем не ограниченная рыночная сила приводит к тому, что в рядовых торговых предприятиях средняя наценка применительно к продуктам питания составляет 20 %, а в «Евроопте» превышает 40 %. Сейчас вперед вырывается игрок, который делает работу в два раза дороже: он отбирает у производителей и при этом недодает покупателям.

Если п. 1.5 все-таки будет включен в указ № 345, тогда готовьтесь к монополизации, потом к национализации, потом к развалу монополиста, ведь любые монополии рушатся под собственным весом. Как всегда, пострадают в первую очередь потребители (они останутся без магазинов), затем банки, поставщики и прочие партнеры крупной компании.

Правильным было бы ограничить деятельность монополиста даже с точки зрения национальной безопасности. На Западе давно проводят демонополизацию, принудительно раздробляя компании. Белорусский же закон позволяет дробить так, что собственник компаний не меняется.

Виктор Маргелов, «Белорусы и рынок»