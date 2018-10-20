Учительница из Чикаго решила выставлять детям вместо оценок - мемы 2 20.10.2018, 15:59

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Пользователи соцсетей в восторге от гениального изобретения учителя.

Учительница из Чикаго так устала писать длинные комментарии к плохим работам своих учеников, что создала для этого специальные стикер-мемы. Девушка говорит, что некоторые работы бывают настолько нелепы, что это единственный способ выразить всё то, что она думает о них. Впрочем, пользователи соцсетей в восторге от гениального изобретения учителя, пишет medialeaks.ru.

Айне Фатима — молодая учительница из Чикаго — решила немного разнообразить процесс оценивания работ своих учеников, поэтому создала мемы-стикеры, пишет Metro. Она подумывала об этом давно, потому что некоторые ответы учеников были «настолько смешными и забавными», что иногда это проще было выразить мемом.

Я подумала, почему бы просто не изобразить свои эмоции? Поэтому распечатала мем с баскетболистом Ником Янгом и поваром Гордоном Рамзи.

Процесс наклеивания стикеров на работы Айне опубликовала 17 октября в своём твиттере.

I love grading with my new stickers! pic.twitter.com/4K66qQblSJ — ainee f. (@axfxq) 17 октября 2018 г.

Всего за несколько дней короткий видеоролик набрал свыше семи миллионов просмотров и четыре тысячи комментариев.

В своём интервью для BuzzFeed News Айне рассказывает, что иногда один стикер может заменить любую оценку или комментарий к работе.

Учительница также добавила, что выбрала такой необычный способ оценивания не просто так, ведь она рассказывает детям о современных медиа, а мемы — тоже их неотъемлемая часть.

Учительнице из Флориды повезло меньше, ведь её метод выставления отметок никто не оценил. Она всего лишь хотела быть справедливой и поставила честную отметку, но её за это уволили.