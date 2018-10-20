Активист из Мозыря отстаивает право на мирное собрание в ООН 20.10.2018, 16:05

Владимир Телепун не нашел правды в белорусских судах.

20 октября мозырский активист Владимир Телепун обжаловал в Комитете ООН по правам человека запрет пикета против вмешательства властей во внутренние дела Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), пишет «Гомельская весна».

В обращении в независимый орган международного расследования профсоюзный активист заявил, что запрет Мозырским райисполкомом пикета является нарушением ее гражданских прав на мирное собрание и как следствие на свободное выражение своего мнения.

По словам правозащитника Леонида Судаленко, они в этом деле использовали все средства правовой защиты в стране.

"Безуспешно обжаловали запрет в соответствующих белорусских инстанциях до Верховного суда. Чиновники запретили проведение пикета в связи с тем, что планировалось провести пикет не на месте, определенном властями для таких мероприятий.

Кроме того, на граждан, являющихся организаторами массовых мероприятий, возложены несоразмерные обязанности по заключению возмездных договоров на обслуживание мероприятий, что в данном случае не было выполнено», - прокомментировал ситуацию правозащитник.

Леонид Судаленко уверен, что Комитет признает нарушение прав Владимира Телепуна и белорусские власти должны будут создать в Мозыре условия для выражения мнений граждан в людных местах города. Кроме признания нарушения личных прав, он просит рекомендаций для белорусских властей по изменению законодательства о массовых мероприятиях.

Напомним, активисты независимого профсоюза РЭП в начале года активно протестовали, заявляя пикеты солидарности в его поддержку. В Гомельском регионе пикеты были заявлены также в Речице, Светлогорске, Ветке и Добруше и Гомеле. Власть не разрешила ни одного из заявленных мероприятий.