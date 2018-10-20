В ДТП в Украине попал белорусский актер Евгений Сморигин 4 20.10.2018, 16:12

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Марина Поплавская

В аварии погибла известная украинская актриса.

Автобус «Неоплан» вез артистов из Львова в Киев. Водитель автобуса летел скоростью более 100 км/час, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибла пассажир автобуса –46-летня актриса популярного комедийного украинского «Дизель шоу» Марина Поплавская, сообщает КП в Украине.

Еще четверо артистов доставлены в больницу. Среди них Евгений Сморигин, бывший участник минской команды КВН «ЧП». Несколько лет назад он переехал в Украину и стал работать в «Дизель-шоу».