Шнуров откликнулся на путинский рай

Шнуров откликнулся на путинский рай2
- 20.10.2018, 16:29
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Известный музыкант высмеял высказывание главы Кремля.
Cолист «Ленинграда» Сергей Шнуров написал иронический ответ на выступление Путина на Валдае. Музыкант опубликовал ответ в «Instagram»:
Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну, а мы, конечно, в рай,
Попадём как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплёт?
Мы пойдём куда угодно,
Если Родина пошлёт.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали на...,
Если кто не замечал.