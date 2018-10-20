Шнуров откликнулся на путинский рай 2 20.10.2018, 16:29

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Известный музыкант высмеял высказывание главы Кремля.

Cолист «Ленинграда» Сергей Шнуров написал иронический ответ на выступление Путина на Валдае. Музыкант опубликовал ответ в «Instagram»:

Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти суки,

Ну, а мы, конечно, в рай,

Попадём как по путевке,

Так наш главный обещал.

Мыльте, граждане, веревки,

Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!

Что нам райский переплёт?

Мы пойдём куда угодно,

Если Родина пошлёт.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,

Хоть к началу всех начал.

Нас давно послали на...,

Если кто не замечал.