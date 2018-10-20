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Шнуров откликнулся на путинский рай

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  • 20.10.2018, 16:29
  • 4,796

Известный музыкант высмеял высказывание главы Кремля.

Cолист «Ленинграда» Сергей Шнуров написал иронический ответ на выступление Путина на Валдае. Музыкант опубликовал ответ в «Instagram»:

Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну, а мы, конечно, в рай,

Попадём как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплёт?
Мы пойдём куда угодно,
Если Родина пошлёт.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали на...,
Если кто не замечал.


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