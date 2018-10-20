Brexit: тысячи британцев вышли на улицы Лондона 2 20.10.2018, 16:48

1,683

Фото: EPA

Организаторы сообщают, что в марше принимают участие 500 000 человек.

Протестующие, которые призывают к проведению референдума по окончательному соглашению Brexit, шагают Лондоном.

Об этом сообщает BBC.

По словам организаторов, демонстрация должна стать "самой большой, самой громкой и самой важной" среди подобных.

Люди идут на площадь Парламента, где будет проведен митинг.

Организаторы сообщают, что в марше принимают участие 500 000 человек.

Премьер-министр Тереза Май уже исключила такой референдум.

Депутаты из всех основных политических партий поддерживают демонстрацию.

Скотланд-Ярд заявил, что не смог оценить размер толпы.