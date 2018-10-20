Brexit: тысячи британцев вышли на улицы Лондона

Brexit: тысячи британцев вышли на улицы Лондона2
- 20.10.2018, 16:48
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Организаторы сообщают, что в марше принимают участие 500 000 человек.
Протестующие, которые призывают к проведению референдума по окончательному соглашению Brexit, шагают Лондоном.
Об этом сообщает BBC.
По словам организаторов, демонстрация должна стать "самой большой, самой громкой и самой важной" среди подобных.
Люди идут на площадь Парламента, где будет проведен митинг.
Организаторы сообщают, что в марше принимают участие 500 000 человек.
Премьер-министр Тереза Май уже исключила такой референдум.
Депутаты из всех основных политических партий поддерживают демонстрацию.
Скотланд-Ярд заявил, что не смог оценить размер толпы.
#PeoplesVoteMarch pic.twitter.com/G8D0NSDX7Z— Green Future (@GreenFuture4All) 20 октября 2018 г.
#PeoplesVoteMarch pic.twitter.com/1msfElpnQI— Peregrine (@Peregri80669568) 20 октября 2018 г.
#PeoplesVoteMarch pic.twitter.com/y9bCe12YLk— The girl with the gerbil tattoo (@gerbillady) 20 октября 2018 г.