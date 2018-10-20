Cоциальной ориентированностью здесь и не пахнет 11 Светлана Метёлкина

20.10.2018, 16:55

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Пусть Лукашенко разберется со льготами для чиновников.

Один из вопросов, который задали Лукашенко студенты в Гродно, касался возможности введения для них льгот на проезд в общественном транспорте. Лукашенко оказался категоричен и даже вспомнил советские времена, когда существовала целая система льгот.

— Страна льготников. Нефти и газа нет, как в России. А мы еще с советских времен… Как ковырнули, со сталинских времен некоторые льготы были, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что, когда встал вопрос наведения порядка в данном вопросе, было принято решение отменить все льготы, а следующим указом установить тем, кому действительно необходима адресная поддержка.

О том, что это за поддержка и где эти адреса, по которым рассылается такая помощь, белорусам известно не понаслышке. И это точно не пенсионеры и студенты. О таких «льготниках» нередко рассказывают СМИ, публикуя списки чиновников из Дроздов и других элитных коттеджных поселков.

О предоставлении льгот своим подчиненным под строительство Лукашенко упоминал и сам, отмечая, что «хорошему крепкому госслужащему мог бы дать кредит под 3%».

— Они тоже заслуживают некоего внимания, а долбать их нельзя, они отвечают за государство. Я должен хотя бы клочок земли дать им, — объяснял такую заботу Лукашенко.

И правда, ну а кому же еще? Лакомые куски земли в престижных районах, которая вначале должна предлагаться многодетным семьям из очереди, вполне заслуженно оказалась у членов правительства и администрации. Такой, например, участок в 15 соток был выделен решением Мингорисполкома №3058 от 13 октября 2016 года нынешней главе Администрации Лукашенко Наталье Кочановой. Да и не ей одной.

Ни в каком правовом акте не сказано, что Наталья Кочанова имеет первоочередное право на строительство в столице

А пока студенты оплакивают свои льготы, слушая про совесткую несправедливость, самая справедливая в мире власть, продолжает оказывать адресную помощь, отсраивая себе лучшие в стране больницы, дома и гаражи для своих авто за бюджетный счет.

Чувствуете, чем это попахивает? Это запах социальной ориентированности, о которой так много говорит Лукашенко.

Светлана Метёлкина, «Салiдарнасць»