Фотофакт: Румынка создает удивительные автопортреты с помощью книг 20.10.2018, 17:31

Каждое фото может занять от 30 минут до нескольких часов.

«Все это началось три года назад, на третьем курсе колледжа, — рассказала Саган. – У меня был плохой период в жизни. За несколько лет до этого я прекратила читать свои любимые книги и начала читать серьезные — книги, полезные для будущего студента правоведения», пишет «Вокруг света».

«Я старалась быть человеком, которым я не была. Поэтому, потихоньку, я позволяла себе снова читать художественную литературу. После многих лет неосведомленности о рынке мне нужна была платформа, чтобы следить за издательским миром. Тогда я открыла Instagram!»

В личной коллекции Элизабет — тысячи книг, но фотографии ей помогает создавать лучший друг Джеймс Тревино, который также ведет свой аккаунт в Instagram в похожем стиле.

«Каждое фото может занять от 30 минут (счастливый случай) до нескольких часов (неудачный случай). Я снимаю фото партиями. Каждый месяц я собираюсь к Джеймсу и целую неделю мы фотографируем. Обычно нам удается сделать 16-20 фотографий, которые я выкладываю целый месяц», — говорит она и добавляет, что таким образом пытается вдохновить людей читать больше.