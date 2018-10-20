За полгода по «наркотическим» статьям осуждено 26 подростков 2 20.10.2018, 17:55

Десять из них попали за решетку.

За первое полугодие 2018 года по “наркотическим” статьям Уголовного кодекса (статьи 327-332) осуждено 26 подростков. 10 из них попали за решётку. Такая статистика опубликована на сайте Верховного суда Беларуси, сообщает Еврорадио.

16 из 26 подростков попались на “употреблении”, иначе говоря — нарушили части 1 статьи 328, в которой говорится о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта. Один из них был наказан лишением свободы, остальные избежали такого сурового наказания.

Всего за первые 6 месяцев 2018 года по “наркотическим” статьям осуждено 1276 человек. Это 6% от всех осуждённых (в 2015 году таких было 9%). С каждым годом доля осуждённых за на наркотики уменьшается. Изучив эти и другие статистические данные Верховный суд пришёл к выводу, что сегодня нет необходимости уменьшать сроки по этой категории дел.