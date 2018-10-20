Фотофакт: Более полумиллиона человек в Лондоне требуют второй референдум по Brexit 20.10.2018, 17:58

Тысячи человек приехали из разных уголков Британии.

Более полумиллиона человек участвуют в демонстрации в британской столице с требованием провести второй референдум по Brexit.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC.

Организаторы протеста, инициатива People's Vote, хотят, чтобы народ имел право высказаться в отношении финального соглашения с ЕС о выходе Британии из блока - поддержать его или отклонить.

Crowd reaching Parliament Square ahead of 570,000 demanding a final #Brexit say on #PeoplesVoteMarch - great to see so many MPs here from across the parties, albeit if from the backbenches pic.twitter.com/HDUGzr6WJc — Chris Leslie (@ChrisLeslieMP) 20 октября 2018 г.

Они говорят, что с 2016 года, когда британцы на референдуме проголосовали за Brexit, многие факты о финансовых потерях и сложности процесса стали известны широкой общественности и это изменило позицию британцев.

Тысячи людей приехали из разных уголков Британии, чтобы принять участие в протесте. Люди прошли маршем по улицам Лондона и направляются к парламентской площади, где происходит главная демонстрация.

По данным организаторов, в акции принимают участие 670 тысяч человек. Скотленд-Ярд пока не оценил количество демонстрантов.