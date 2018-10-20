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РЭП помог работнику из Калинковичей выйти на пенсию на пять лет раньше

  • 20.10.2018, 18:12

В деле Руслана Метлицкого сложилась уникальная ситуация.

Уникальность дела Руслана Метлицкого в том, что наниматель согласился с профсоюзом РЭП. Но правовой инспектор на этом не остановился и пошел против незаконной пенсионной реформы, пишет praca-by.info.

Член профсоюза РЭП Руслан Метлицкий шесть лет отработал во вредных условиях, однако наниматель – Калинковичский ремонтно-механический завод – не посчитал это основанием для досрочного выхода на пенсию.

Леонид Судаленко и Руслан Метлицкий

Литейщик обратился за помощью в профсоюз РЭП. Правовой инспектор труда по Гомельской области Леонид Судаленко дополнил иск Руслана Метлицкого к заводу еще одним требованием: предоставить работнику пенсию по старому законодательству – а не согласно положениям пенсионной реформы, которая противоречит Конституции.

В деле Руслана Метлицкого сложилась уникальная ситуация: представители завода действительно признали свою ошибку в том, что литейщик заработал право на досрочный выход на пенсию.

19 октября в Калинковичах прошло основное заседание и прения со стороны истца. 26 октября выступит в прениях ответчик, и суд огласит решение.

Виктор Козлов, представитель РЭП в Гомельском регионе, Руслан Метлицкий, Денис Рабенок, руководитель профгруппы в Калинковичах (слева направо)

Леонид Судаленко прокомментировал процесс:

– После того, как профсоюз РЭП начал обращаться в различные органы с просьбой разобраться, почему за Метлицким не признают права выхода на пенсию на пять лет раньше за особые условия труда, его бывший наниматель тоже занялся изучением требований – и признал за ним это право. Завод передал документы в отдел соцзащиты для начисления литейщику льготной пенсии.

Однако это были не все исковые требования:

– Мы отвоевали только пять лет пенсии. Метлицкий по сегодняшнему законодательству из-за реформы пойдет на пенсию в 57 лет. Но наша позиция простирается дальше: соглашаясь по существу с этими расчетами, профсоюз РЭП говорит: если бы не последние изменения, которые ухудшили положение работника, он бы пошел на пенсию в 55 лет. И Конституция, и закон о нормативно-правовых актах запрещают придавать обратную силу законам, которые ухудшают положение людей. Об этом я говорил в прениях, убеждая судью: «Примените Конституцию!» Это, пожалуй, первый случай в истории Беларуси, когда судье придется сравнить положения пенсионной реформы с Конституцией.  Я, как юрист профсоюза РЭП, считаю, что новое пенсионное законодательство ухудшает положение людей, и поэтому таким законам нельзя придавать обратную силу!

Член Совета профсоюза РЭП Андрей Стрижак, который тоже был в зале суда, отметил конструктивную позицию и нанимателя, и Управления социальной защиты:

– Они внимательно разобрались в деле литейщика, признали свою вину, и благодаря их работе удалось установить истину. Наниматель услышал наши доводы, провел большую работу и исправил ошибку, которую сам допустил. Это редкий случай в судебной практике профсоюза РЭП, когда истец с ответчиком сошлись во мнении.

Андрей Стрижак, Леонид Судаленко, Денис Рабенок, Руслан Метлицкий, Виктор Козлов (слева направо)

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